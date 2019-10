Marlaska exige a Torra una condena firme de la violencia

El ministrode Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en Barcelona tras visitar a varios agentes heridos en los disturbios de ayer. Marlaska, tras conocer las dudas de la Generalitat sobre el comportamiento de la policía, ha cerrado filas ponderando la “profesionalidad y proporcionalidad” del cuerpo. “Sólo hace falta ver la cifra de heridos. Más de 100 policías. Y eso sólo ayer. Más de 300 esta semana”.

Por ello, exigió al president de la Generalitat una condena firme de la violencía. “Todavía no se han solidarizado con los agentes y cuerpos de seguridad del Estado”. “Llevamos cinco días en los que no se ha producido una condena firme de la violencia por el ‘president’ Torra, ni de miembros de su gobierno. Nadie entiende que hagan declaraciones y hablen minutos y minutos sin hacer una condena de la violencia, y que no se solidaricen con las fuerzas de seguridad”, señaló.

Sobre los disturbios, el ministro en funciones añadió: “Se está controlando la situación. Hay una violencia importante, grave, organizada, con mando, pero reitero que no estamos desbordados. Esta es una situación de orden público grave, a la cual el Estado está dando respuesta”.