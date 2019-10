El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha quedado completamente desbordado por el huracán de protestas desatado en Cataluña tras la sentencia del “procés”. Tanto, que su gestión ha quedado en entredicho por todos los flancos: salió tarde y de manera tímida a condenar los actos violentos; su respaldo a los Mossos d’Esquadra ha sido timorato y no ha dudado en cargar contra la Policía Nacional; y, ni siquiera ha visitado a los heridos.

En este sentido, Torra se desplazó el domingo hasta el Hospital Sant Pau de Barcelona, aunque fue un gesto de cara a la galería: se reunió únicamente con la dirección del centro hospitalario, sin pasar a visitar a los heridos (ni manifestantes, ni mossos, ni policías), en una muestra más del equilibrismo que está tratando de hacer tras la semana de disturbios para no incomodar ni menoscabar su complicidad con la calle. Pero no solo Torra no ha visitado a ningún herido, tampoco lo ha hecho nadie del Govern. Hasta ahora, tan solo se han acercado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.

La semana de disturbios se ha saldado con más de 600 heridos, de los cuales 13 siguen hospitalizados. Uno de ellos, un Policía Nacional que sigue en estado grave, aunque ha recuperado ya la conciencia y “evoluciona lentamente”.