Bonig achaca a la «falta de gestión» el «desastre en la Sanidad» valenciana

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, considera que “el desastre en Sanidad no es un problema de personal sino de falta de gestión”, según ha declarado este viernes en Almassora, en el inicio de una gira que el partido ha denominado como el “tour de les retallades”.

En el centro de salud integrado (CSI) de esa localidad castellonense, Bonig ha asegurado que el Gobierno valenciano “ha retirado cuatro especialidades desde hace dos años”.

El objetivo de este “tour” es que los valencianos “sepan lo que están haciendo con su dinero, ya que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no da ninguna explicación sobre los recortes en sanidad, educación y servicios sociales”.

Según Bonig, este CSI inaugurado en 2011 supuso una “mejora ostensible” en la calidad de la sanidad que se daba a los vecinos de la comarca y fue un “ejemplo de esa sanidad pública de calidad y cercana a los ciudadanos que se puso en marcha en los años de gobierno del PP”.

El centro de salud, ha explicado, contaba con cuatro especialidades de medicina interna, traumatología, otorrinolaringología y oftalmología, que “se eliminaron hace dos años, se mermó el servicio y mucha gente se tiene que desplazar a Castellón” y, ha agregado, “dos años después continúan cerrados”.

Según la presidenta del PPCV, Puig “miente” y este es un “ejemplo claro” de que “hace de la mentira su línea argumental política”.

“Hay recortes en sanidad, educación y bienestar social pero no hay problema en colocar a 330 personas enchufadas o modificar la ley para colocar más en empresas públicas”.

“Tenemos un presidente que miente, que no nos merecemos los valencianos” y que, ha criticado, “dice que hay recortes de 400 millones de euros porque lo exigía Hacienda pero el propio Ministerio dice que no ha exigido ningún recorte”.

Según la dirigente popular “o miente Sánchez o lo hace Puig”, pero, ha añadido, “lo cierto es que la gente sufre recortes” y el president “debería tener un poco de vergüenza y salir a explicar a quién afectan”.

Por otra parte, la presidenta regional del PP también se ha referido a los pagos a cuenta a las comunidades autónomas y ha acusado al presidente del Gobierno en funciones de hacer un uso “partidista y electoralista”.

“Primero dijeron que no podían entregarlo por un informe contrario, luego que no existía, luego que sí, la Abogacía que no que no, y ahora parece que es la abogada general nombrada por el PSOE quien dice que sí”, ha criticado.

Ese dinero, ha indicado, “no es del PSOE, es de los españoles y de los valencianos para pagar sanidad, educación y pensiones” y ha agregado que existe “falta de criterio, irresponsabilidad, electoralismo y demagogia”.

Bonig ha dicho que las entregas a cuenta “se regulan por ley y los gobiernos del PP las abonaban trimestralmente”, por lo que no considera un error que se establezca un calendario pero le ha pedido a Puig que “sea más contundente porque está muy sumiso”.

Y se ha preguntado “dónde está la reivindicación por la financiación justa”, porque, ha asegurado, “Oltra calla y Puig no explica por qué hay recortes”.

La presidenta ha señalado finalmente que “nadie comparece y nadie da explicaciones” sino que “prefieren marcharse de viaje, uno en China (Oltra) y otro en Bruselas (Puig)”.