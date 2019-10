Bonig acusa a Ximo Puig de no reivindicar una nueva financiación

«Ser reivindicativo no significa no ser leal. Nos hubiera gustado que el presidente Ximo Puig reclamase el cambio del modelo de financiación autonómica, uno de los principales temas pendientes en la Comunitat valenciana». La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, tras el discurso institucional, lamentó que no se hubiera hecho ni una referencia a este asunto, que tanto daño hace a la economía valenciana.

«Se les rompía la voz de tanto reclamarlo cuando gobernaba el PP y Mariano Rajoy. Ahora que gobierna Pedro Sánchez, que ya ha incumplido su promesa de reformar el sistema y que está jugando con el dinero de todos los valencianos, el señor Puig no ha hecho ni una sola reivindicación. No podemos tener instituciones o autogobierno si no tenemos el dinero necesario, suficiente y que nos corresponda».

Acompañada por el presidente del PP nacional Pablo Casado, Bonig exaltó la importancia de la Comunitat para España, «no solo por su aportación cultural, sino económica, de apoyo y vertebración».

El propio Casado se comprometió a aprobar un nuevo modelo de financiación tras las elecciones de noviembre, así como a impulsar la ejecución del Corredor Mediterráneo. «He sentido muy cerca las reivindicaciones valencianas».

Tan cerca, que sobre el cambio de financiación aseguró que aprobará un sistema en el que la Comunitat pueda recibir los más de mil millones de euros recaudados, «de los que el gobierno socialista en funciones ha retrasado las entregas a cuenta».

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Toni Cantó, criticó que el presidente «haya hecho un discurso triunfalista», asegurando que no era el día para hacer una intervención «de parte». «Se equivoca una vez más».