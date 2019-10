El PP pedirá datos del viaje de Oltra a China

El Partido Popular no tiene claro el objetivo y los resultados del viaje que la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, llevan realizando durante toda la semana en China.

Por eso van a pedir toda la documentación de lo que ambos miembros del Consell han negociado con las autoridades de ese país y que concreten los acuerdos comerciales a los que han llegado para el beneficio de los sectores productivos valencianos. También solicitarán la comparecencia de Climent en Les Corts para que de cuenta de lo pactado.

Hasta el momento, lo que ha trascendido, según las notas oficiales enviadas por la Generalitat, es un estudio sobre las opciones y posibilidades técnicas para implantar el primer colegio de enseñanza bilingüe de castellano y chino en la Comunitat y en la provincia de Sichuan.

La portavoz del Grupo Parlamentario popular, Isabel Bonig, cuestionó el interés para los valencianos del viaje y acusó a Oltra de huir de los problemas y, especialmente, de dar la cara ante los recortes presupuestarios que todavía se desconoce con exactitud en qué partidas van a recaer.

Pero además, Bonig incidió en la falta de interés de la vicepresidenta en solucionar los problemas por los que atraviesa la Conselleria de Igualdad que ella gestiona. «A puesto tierra de por medio mientras los centros de mayores han dejado de cobrar 34 millones de euros, los centros de día de menores cinco millones, cifras a las que hay que añadir otros 56 millones de facturas que guarda en el cajón.

Mientras esto ocurría en la Comunitat, desde China Oltra y Climent, consideraban su periplo por Asía como «muy positivo para reforzar intercambios comerciales, educativos, culturales e inversiones con diferentes regiones chinas.

Lo más destacado, intentar convencer a las autoridades del país para que se incluya en los acuerdos comerciales la exportación del caqui valenciano. Para ello Oltra y Climent se han reunido con en Pekín con el embajador de España, Rafael Dezcallar de Mazarredo, y con el consejero Económico y Comercial de España, Carlos J. Tórtola Sebastián, que, según señalan, son los encargados de gestionar este tipo de acuerdos.

Oltra destacó en China que el caqui valenciano es de una categoría premium por su calibre, azúcar, sabor, firmeza y color y, porque no contienen semillas, lo que, según la vicepresidenta, encajaría perfectamente en el mercado chino por su novedad.

«No tendría competencia en este mercado porque, al recolectarse en noviembre, no llegarían a Asia hasta el mes de diciembre y se podría alargar hasta mitad de febrero, fechas en las que ya no queda caqui chino fresco».

Otros de los actos en los que ha participado la vicepresidenta del Consell son los foros internacionales, ‘First Belt and Road Sichuan International Friendship and Cities Cooperation and Development Forum’, dedicado a la cooperación y desarrollo entre regiones y el Subfórum de Tecnología e Innovación.

El intercambio de estudiantes y el estudio de un colegio de enseñanza bilingüe castellano-chino le ha recordado a Isabel Bonig la propuesta del conseller Font de Mora cuando anunció la iniciativa de impulsar en los colegios valencianos la enseñanza del chino, junto al inglés.

En esa ocasión la propuesta fue muy criticada por los diputados de Compromís y especialmente por la vicepresidenta Mónica Oltra