Grezzi se niega a acatar el acuerdo mayoritario de PSOE, PP y Cs

La investigación política de la estafa cometida a la Empresa Municipal de Transportes de Valencia ha continuado en un ambiente en el que el concejal delegado de la EMT, Giuseppe Grezzi, se ha negado a contestar a las preguntas formuladas por el PP y Cs y en la que no ha aceptado la decisión de la mayoría, incluidos los representantes socialistas -sus socios de Gobierno -de que no asista a las sesiones en las que participen los trabajadores de la compañía. El propio Grezzi ha anunciado que no estaba dispuesto a acatar el acuerdo mayoritario.

En este ambiente, el Grupo Popular en el Ayuntamiento reclamó en la comisión creada para intentar sacar algo de luz sobre el enrevesado tema, la declaración jurada que la empleada despedida realizó ante la Policía Nacional y lo que dijo a los responsables de la EMT.

También, todos los correos de la directora del área de gestión, que según ha trascendido, recibió mensajes de Caixabank seis días antes de las transferencias realizadas a China. En un plan de trabajo presentado por la portavoz María José Catalá, los populares exigen la comparecencia del subdelegado de Gobierno y de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía responsables de la investigación del robo de cuatro millones de euros a la EMT.

El plan incluye la petición de comparecencias de personas vinculadas a la gestión de la empresa y a la corporación municipal, además de personal experto en seguridad cibernética y relacionado con las transacciones económicas de la empresa.

Hasta el momento, ninguno de los miembros de la comisión de investigación conoce los términos de la declaración realizada por la única empleada despedida, que ocupaba un cuarto escalón en el organigrama de la compañia. Por encima de ella figuran tres personas más que todavía no han asumido responsabilidades. Además de Giuseppe Grezzi. Catalá ha acusado a los responsables municipales de haberla ocultado, a pesar de que la consideró imprescindible para conocer lo ocurrido entre los días 3 y 23 de septiembre, cuando se realizaron las nueve transferencias desde la empresa a cuentas en Hong Kong.

Cs pregunta quién custodia los ordenadores

El portavoz de Cs, Fernando Giner, exige saber quién está custodia los ordenadores y los correos electrónicos en la EMT y pidió la suspensión del gerente y del equipo directivo hasta que se aclaren los hechos. Giner, cuestionó si se podría haber evitado la pérdida de casi dos millones de euros en la estafa de la EMT «con un manual de procedimientos adecuado y unos gestores diligentes».

Giner mostró su preocupación por quién custodia los ordenadores, los correos y toda la información de estos meses.