Detenido el doble asesino del pub de copas de Alcorcón

Once meses ha logrado estar Pablo esquivando a los agentes del Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional que no lograban dar con su paradero desde que acabara con la vida de dos personas y lo intentara con una tercera en el pub de copas On the Sea de Alcorcón la madrugada del pasado 19 de marzo. Los investigadores creen que Pablo Palacios Quirós, de 35 años y conocido en la localidad como «el Quirós», ha ido dando tumbos a lo largo de este año, valiéndose de la cobertura que le ha ido proporcionando gente de su entorno y amistades del mundo del hampa. Las últimas semanas, al menos, estaba en una casa okupa de Guadarrama y allí fue detenido la madrugada de ayer sin oponer resistencia. Hacía mucho que Pablo se había relajado. Quizás por chulería, porque en realidad ya quería que le detuvieran o porque sabía que era mejor que lo hiciera la Policía a «el Tony» y su entorno (su tercera víctima), pero la realidad es que no ha vivido clandestino todo este tiempo. A principios de septiembre fue visto en Alcorcón a plena luz del día, saludando a conocidos por la calle y estos últimos días en la Sierra tampoco tuvo problemas en andar tranquilamente por la calle indocumentado. Fue una patrulla de la Guardia Civil quien le abordó hace unos días por allí y, al no tener del todo claro ante quien estaban, pusieron en conocimiento de la Policía los hechos. Él se puso nervioso en ese momento pero no lo bastante como para cambiar de guarida. Así que allí estaba la pasada madrugada. Mucho más delgado y sin la barba de la última foto que se había difundido de él. Al principio se mostró más hablador con los agentes pero a lo largo de las horas, probablemente al ir tomando consciencia de su situación, se ha ido cerrando, según fuentes policiales. «El Quirós» se enfrenta ahora a dos homicidios consumados y una tentativa, por lo que su futuro se adivina entre rejas.

Todo ocurrió en el pub On the Sea de la calle Pozas de la localidad. Pablo llevaba dos días «fuera de sí» por el fallecimiento de su padre y había consumido más drogas de las que habitualmente tomaba, según fuentes de su entorno. Al parecer, se dedicaba a trapichear con estupefacientes y ese día iba contando que le habían dejado una pistola con silenciador casero a modo de fianza. Después de que le echaran del pub Talismán por armar jaleo, se metió en el de el lado, el On the Sea. Allí estaba «El Tony», Anthony Horcajo, su archienemigo por una paliza que «Tony» le propinó a Pablo hace años y que mantuvo a éste ingresado grave varias semanas. Comenzaron a discutir y Pablo acabó sacando el arma de fuego. Disparó contra Nacho –que llevaba el negocio–, Maite –novia de Tony– y éste último. Los dos primeros murieron y el homicida huyó a la carrera dejando allí el arma homicida.