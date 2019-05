No se sabe, pero no soy partidario. No es algo bueno para Madrid.

A aquellos con los que he trabajado en la Asamblea durante muchos años y no siguen.

El partido las aprueba, pero yo he tenido mi palabra en su elaboración. Estoy muy contento con ella, aunque siempre te da pena que no se incluya a otros.

Los interesante es porqué el Cs no pactaría con el PSOE. Las razones que da, sobre todo cuando se dice que soy radical e independentista, han causado risa en mi entorno. Yo no excluyo a nadie porque la ciudadanía pide que nos pongamos de acuerdo.

Influyen generando una oleada de opinión, sobre todo si se ponen como prioridad las políticas sociales, pero no creo que sea extrapolable porque hay algún partido que no participó en las generales y lo hará en las autonómicas. Se vota a las personas, la gente se fija en si un candidato le merece confianza.

«No hay que votarme. Lo que quiero es ser preferible... Querría enamorar antes que nadie se viera obligado a votarme», dice cuando se le pregunta por las tres razones por las que un madrileño debería insertar en la urna la papeleta del PSOE el 26-M. Después de un silencio se arranca a explicar las razones: «Por mi solvencia y experiencia (algo que no tiene que ver con la edad, matiza); porque no soy extremista (eso es de involucionista); porque no creo en el extremismo ni en el resentimiento; y porque no soy sectario ni partidista», concluye. Y por si después de leer todo esto a alguien se le ha pasado por la cabeza que sus palabras pudieran encerrar cierta vanidad, corre a puntualizar: «ojo, no es que tenga alta estima de mí, también tengo muchos defectos»... Este catedrático de Filosofía, ex ministro y ex presidente de los rectores, salta al ruedo electoral. Y lo hace en forma. Corre todos los días ocho kilómetros. Y los fines de semana, más.

Me preocupa la situación de la gente joven, que está descorazonada porque no acertamos qué hacer con ellos. Luego, el nuevo rostro de la pobreza es mujer sola con hijos. Y si miramos las residencias de mayores, se le cae a uno el alma a los pies... Lo primero es mirar a las personas, no al PIB.

Es verdad, pero lleva sólo once meses y el otro (del PP) 7 años y también lo mantuvo, aunque decía que no le gustaba nada.

Nada hace más por la equidad que la cultura y la educación. Y luego hay que hacer una adecuada política fiscal, hay que convocar a la solidaridad. Conozco gente que tiene recursos y no le importa hacer un esfuerzo si eso sirve para que nadie se quede al margen, pero no para que se lo lleven otros al bolsillo.

No es que me asuste pero es preocupante que un partido que defiende cosas que no están en la Constitución o que va contra ella, como la eliminación de las autonomías, se presenten a la Comunidad de Madrid.

¿Si Garrido no se hubiera ido a Cs, el PSOE le hubiera abierto las puertas?

Garrido es un conservador que no ha modificado las políticas que se han hecho en Madrid. No querría venir al PSOE. Su trasiego no me ha gustado.

Otros partidos de izquierdas hablan de acabar con la escuela concertada...

No es bueno ni viable acabar con la concertada. No la vamos a eliminar. El PSOE la puso en marcha cuando se estableció la educación obligatoria de 6 a 16 años y se vio que no había suficientes colegios para dar clase a todos los niños. Entonces se empezó a concertar. El Estado les dio dinero a cambio de no cobrar. Luego, el espíritu de universalización con el que nació se ha movido un poco y los colegios han empezado a cobrar bajo distintas fórmulas.

¿Concertaría los colegios que educan por sexos?

No soy partidario de separar a chicos y chicas en aulas por razones pedagógicas. Es un error. Va en contra de la idea de una sociedad en la que hay que aprender a convivir. Ahora bien, si algunos los separan, nosotros no los vamos a perseguir, pero con dinero publico no se debe separar a chicos y chicas. También digo que antes de esto habría que hablar con diferentes grupos políticos y buscar un pacto educativo.

¿Eliminaría “juniembre”?

Siempre defendí que no hubiera exámenes en septiembre, pero con muchísimas condiciones que no se han dado aquí y se ha generado un lío bastante notable. Hemos querido poner medidas innovadoras sin cambiar el sistema educativo o siendo demasiado convencional. No echo la culpa a los profesores, pero es necesaria una evaluación continua, más información a las familias, una educación más personalizada y más recursos para la educación porque, cuando faltan, el que tiene problemas se descuelga del proceso y la solución no es repetir.

¿Va a bajar las tasas universitarias si gana las elecciones?

Sí, están más altas que lo que deben estar.

¿Le gustaría que Sánchez le llamara para ser ministro de Educación?

Ahora no estoy en eso. No estoy preocupado sobre lo que voy a hacer de mayor porque ya soy mayor. Esto no es un trampolín para ir a ningún otro sitio. Quiero a Madrid y tengo una sensación de que le debo algo.

¿Con quién quiere que gobierne Sánchez?

Quiero un gobierno estable, con preocupación social y de modernizar España. No querría uno con independentistas o con quienes que van en contra de la Constitución, como Vox.