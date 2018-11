¿Eres activo sexualmente, te gustan las relaciones que practicas?

- Si tienes entre 15 y 17 años puede que durante una hora de clase tengas que responder a preguntas del tipo: «¿Te consideras activo sexualmente?». La respuesta contempla varias opciones: «Si, con varias parejas, con una sola, no tengo oportunidad o no lo considero prioritario». Aún hay más preguntas que afectan a la vida íntima de los menores. Así, se pide expresamente que se marquen las casillas que definan al adolescente entre un abanico de respuestas en las que puede leerse: «Me gustan las relaciones sexuales que practico, me gusta experimentar y, a veces, me crea problemas, no estoy gusto con las relaciones sexuales que practico, me gusta que me propongan cosas nuevas...». La encuesta forma parte del estudio que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid y, en concreto, la Dirección General de Familia e Infancia, «para conocer las preocupaciones, intereses y necesidades de la población española escolarizada en Madrid».

Y por si alguno decide no tomarse demasiado en serio las respuestas, en el formulario se hace un llamamiento a los jóvenes en las primeras líneas para que contesten de manera sincera porque hacerlo «es ayudar a que nuestra ciudad mejore».