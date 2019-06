El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, no ha logrado convencer a su homólogo de Ciudadanos, Ignacio Aguado, para hacer un pacto de Gobierno que expulse al PP de la Puerta del Sol tras 24 años al frente del Ejecutivo madrileño. "La cosa va como parece, mal". Así se lo ha resumido al candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, con quien ha coincidido tras terminar la reunión que tenía prevista con la formación naranja.

Precisamente Errejón, que ha acudido hoy a recoger sus credenciales como diputado junto a otros representantes de Más Madrid, ha pedido "generosidad" a Ciudadanos para formar "un acuerdo alternativo". Para ello pidió a Aguado y Gabilondo una "reunión a tres" que llevarán mañana a la reunión que tienen prevista con los socialistas en el marco de la ronda de contactos que, como lista más votada, ha emprendido el líder del PSOE. Igualmente, el candidato de Más Madrid también avanzó que van a pedir para la mesa de la Asamblea una representación proporcional a la obtenida en las urnas.

Al término del encuentro de hoy fijado con Ciudadanos, que ha durado poco más de media hora, menos aún que la reunión que mantuvieron ayer Gabilondo y la candidata del PP, Isabel Díaz-Ayuso, el candidato de la formación naranja afirmó que no tenía ningún problema en hablar con todos pero, insistió en que su socio preferente para negociar un Gobierno es el PP. Y en esta misma línea, explicó, ha sido la reunión con los socialistas, con quienes dijo no plantean pactar porque no comparten el modelo fiscal, ni la visión territorial o los guiños al separatismo. "Le he trasladado que queremos hacer un gobierno de centro-liberal", señaló Aguado, que aseguró que durante el encuentro se han tratado con cordialidad.

Además, adelantó que, al igual que va a ocurrir en el Ayuntamiento de Madrid, mañana habrá la primera reunión formal entre PP y Ciudadanos para hablar de la formación de Gobierno. En este sentido y respecto a la votación para la mesa de la Asamblea, para quien la formación naranja ha reclamado la presidencia, Aguado explicó que frente a lo que pide Errejón, "el reglamento marca otra cosa" y hay que llegar a acuerdos y alianzas entre todas las fuerzas políticas. También explicó que todavía no han decidido el nombre de quien propondrán para presidir la Cámara madrileña, cuestión que se abordará en primer lugar en el Grupo parlamentario, después se elevará a la dirección nacional y, por último, se presentará al PP.

El candidato de Ciudadanos también habló del necesario apoyo de Vox para poder formar Gobierno en Madrid y señaló que ellos van a cerrar un acuerdo programático con el PP. "Lo que contravenga lo pactado no lo vamos a aceptar", indicó, pero abrió la puerta a aceptar lo que no afecte a su acuerdo con los populares.

También ha hablado de ello el candidato del PSOE que valoró a su vez la cordialidad del encuentro pero recordó a Aguado que los socialistas son la fuerza más votada y suman un diputado más junto con Más Madrid que los de PP y Ciudadanos. "No hay mayoría en la Asamblea si no suman con Vox", retó Gabilondo, que anunció que el PSOE presentará un candidato a la presidencia de la Asamblea y también se presentará al nuevo presidente del hemiciclo vallecano como candidato a la investidura, puesto que es el presidente de la Cámara quien debe elegir a quién somete a votación según los apoyos con los que cuente cada candidato. Es decir, al margen de si obtiene apoyo suficiente, Gabilondo se postulará a la investidura.

Sobre la reunión con Ciudadanos, el candidato socialista se mostró decepcionado puesto que señaló que ellos creen que el cambio en la Comunidad de Madrid pasa por acabar con 24 años de Gobierno popular mientras que, explicó, en la formación naranja prefieren entrar en el Gobierno y desde dentro cambiarlo. Es por ello que frente a lo ocurrido en el encuentro con Isabel Díaz Ayuso, Gabilondo sí le ha entregado a Aguado el documento base para un acuerdo en la Comunidad de Madrid con el que, confían, puedan convencerles para cambiar su parecer.

Y es que pese al rechazo de Ciudadanos, en el PSOE mantienen la puerta abierta a todas las formaciones políticas, menos a Vox , para sentarse a negociar sobre dicho documento en el que, entre otras cosas, se incluye un pacto educativo, otro político-social, así como diversas cuestiones de regeneración. De hecho, Gabilondo consideró que se puede seguir trabajando sobre ello durante la legislatura, donde confirmó su continuidad "porque creo en la responsabilidad de ser elegido", si bien no descartó que le llamasen para otros puestos ya que está a disposición del PSOE.

El candidato del PSOE también avanzó que en la formación de la mesa será cuando se vean las mayorías y que ha quedado con Aguado en advertirse antes de cómo serán las votaciones, "para que luego no haya emociones".