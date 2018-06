La «Champions» del flamenco se queda en la capital

El flamenco no son sólo lunares y faralaes. Que también. Es un folclore abierto a las más variadas influencias, permitiéndole llegar hoy a todo tipo de público, y donde purismo e innovación, lejos de pelearse, van de la mano. De ello será testigo nuestra ciudad a partir de mañana. La Suma Flamenca hará de Madrid la capital mundial del cante jondo hasta el 24 de junio en su 13ª edición. Un número con connotaciones futbolísticas estos días. No en vano, «la Suma es la Champions del flamenco, un escaparate en el que están todos los programadores nacionales e internacionales», afirma a LA RAZÓN Aída Gómez, directora de la cita, que presentó el festival junto al consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos. Más de 100 artistas y 28 espectáculos se repartirán en torno a una decena de escenarios.

Es difícil destacar a unos artistas por encima de otros. Veteranos como Mayte Martín, que cantará poemas de Manuel Alcántara, El Cabrero o la gaditana Aurora Vargas; la fusión multinstrumental de Diego Amador, hermano de Raimundo –«llevo tres años detrás de él, es un músico impresionante», confiesa Gómez–; la magia en la guitarra de Tomatito y su sexteto; los hermanos Juan y Josemi Carmona, ex de Ketama, que, junto a Juan José Suárez, reivindicarán la «movida flamenca» de los 70, los 80 y los 90; la unión entre Farruquito y José Maya en su espectáculo «Baila»; el flamenco pasado por el filtro del jazz y del funky y ejecutado por el violonchelo de Barnabas Hangonyi «Batio»...

Los Teatros del Canal serán el «centro neurálgico» del festival. Concretamente en sus salas roja, verde y negra, siendo «ésta última la primera vez que nos la dan. Hemos querido proyectar allí esa música que va más allá del flamenco, que se fusiona, y cuyos músicos hacen que este arte siga caminando por el mundo», afirma Gómez. Pero no será el único escenario: los Jardines de la Residencia de Estudiantes y de los Museos Lázaro Galdiano y Lope de Vega –todos de entrada gratuita–; el Museo del Traje y el Centro Cultural Paco Rabal también se empaparán de duende. Pozuelo de Alarcón –Teatro Mira–, El Escorial –Real Coliseo Carlos III– y La Cabrera –Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte Cardenal Gonzaga– acogerán asimismo espectáculos.

Bailarina, coreógrafa y ex directora del Ballet Nacional de España, la madrileña cumple su tercer año como directora, un «traje» que luce con orgullo porque «me da el privilegio de emocionar al público con aquellos artistas que me han emocionado a mí». Eso sí, tenía una obsesión: no defraudar. «Que la gente no vea que son los mismos artistas de siempre, que la Suma es un festival abierto, en el que los consagrados se juntan con otros no conocidos para el gran público, con sabia diferente, y que se admiran mutuamente». La Suma ha abierto su abanico. Y el flamenco llegará esta semana a Madrid, una vez más, para quedarse.