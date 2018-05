La huelga del amianto: paros de 12 horas

Tres días de huelga casi total y otro sólo de mañana. Parece que no habrá vuelta atrás: habrá paros en el Metro de Madrid. Será la «huelga ael amianto»: el fallecimiento, conocido el pasado jueves, del mecánico Antonio Morán a causa del cáncer provocado por las fibras de asbesto en sus pulmones, ha sido definitivo en la convocatoria. La huelga fue ratificada el pasado martes por la asamblea de trabajadores afiliados a CC OO junto al sindicato de Maquinistas. Establecida por turnos, tendrá lugar mañana, el 4 y el 8 de junio, tanto en horario matinal –de 6:00 a 10:15 horas– como de tarde –de 13:20 a 21:30–. En total, serán paros de más de doce horas, a los que hay que sumar el del día 15, que afectará de 11:30 a 14:30. Y afectarán a las horas punta. Por ello, la Comunidad ha establecido unos servicios mínimos de hasta el 69% para mañana por la mañana y del 55% para el turno de tarde. Desde ayer, la compañía informa a través de megafonía, teleindicadores y cartelería de los horarios de los paros y de los servicios disponibles.

Hasta el momento, como afirma a este diario Alfonso Blanco, delegado de CC OO, hay «cuatro casos confirmados, otros dos los investiga Inspección de Trabajo y recibimos muchísimas llamadas de familiares de personas fallecidas por el amianto». De hecho, el mismo jueves que recibían la noticia del fallecimiento de Morán, los sindicatos tuvieron conocimiento de «otro compañero, cuyo caso está actualmente en fase de estudio, y al que le han encontrado fibras de amianto en sus pulmones». Así, en opinión del sindicato, «nos sobran razones para ejercer nuestro derecho al paro».

Al cierre de esta edición, los sindicatos no habían recibido «ninguna toma de contacto» por parte de Metro de Madrid. Y es que no se cierran a desconvocar la huelga siempre que la empresa acceda a unas peticiones «mínimas». De entre todas, las más urgentes serían el «reconocimiento médico voluntario» para los empleados de Metro y de carácter «obligatorio para los trabajadores que hayan manipulado amianto». Del mismo modo, exigen que se otorgue «inmediatamente» el reconocimiento de enfermedad profesional para «futuros casos que se puedan producir». También solicitan que se tomen medidas preventivas, informativas y formativas sobre los trabajadores jubilados en el último ERE, así como la realización de los reconocimientos médicos necesarios. Por último, denuncian que Metro de Madrid no estuviera inscrito en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).

En cuanto al paro del día 15, será sólo de mañana para facilitar la presencia de los trabajadores en la concentración que se llevará a cabo en la Asamblea de Madrid. Y es que ese día se celebrará allí la segunda sesión de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en la red de Metro, que comenzó el pasado día 8.

Recientemente, Metro de Madrid encontró aproximadamente una decena de «pequeños componentes» con amianto en trenes de las líneas 1, 6 y 9 dentro de una revisión «exhaustiva» del material móvil, según indicaron a Efe fuentes de la compañía. En total, eran 93 vagones los afectados. Los componentes fueron retirados y encapsulados.