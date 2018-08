Lista de espera para ser criminólogo

En su día fue Gil Grissom, el muy sacrificado y metódico perito forense que resolvía con singular pericia los crímenes relatados en «CSI: Las Vegas». Después fue el turno de Jason Gideon, Aaron Hotchner y Derek Morgan, miembros de la sección de Análisis de Conducta del FBI y capaces de introducirse en el cerebro de los asesinos de «Mentes criminales». Hoy el testigo lo han recogido los «padres» de estos últimos, Holden Ford y Bill Tench, creadores, allá por los años setenta, de aquella unidad encargada de categorizar mentalmente a los psicópatas, y cuyas vivencias, basadas en hechos reales, están siendo narradas en «Mindhunter». La televisión lleva décadas nutriéndose de la figura del criminólogo, con más o menos fidelidad a la profesión. Y el espectador no sólo ha «comprado» la propuesta: también quiere emular a sus ídolos. Sin embargo, no hay que recurrir sólo a la ficción para explicar el «boom» que en nuestro país en general, y en la Comunidad de Madrid en particular, viene experimentando la carrera de Criminología; desgraciadamente, la cruda realidad, la que nos muestran los informativos y los programas de las mañanas, protagonizada por los «mindhunters» de carne y hueso –la Sección de Análisis de Conducta (SAC) de la Policía Nacional y la Sección de Análisis de Comportamiento Delictivo (SACD) de la Guardia Civil–, también ha colaborado para que un grado que antes no dejaba de ser un mero complemento para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, psicólogos, sociólogos, abogados... pueda presumir ahora de tener lista de espera.

Así está ocurriendo en nuestra Comunidad, donde se está poniendo caro el poder formarse como criminólogo. Entre universidades públicas y privadas, se ofertan algo más de 600 plazas para acceder al grado, tanto en su modalidad individual como en la de doble licenciatura. Las elevadas notas de corte ya aportan pistas de la altísima demanda: 10,125 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y 10,721 en la Universidad Complutense (UCM). En el caso de los dobles grados, la exigencia es mayor, como demuestran las notas exigidas en la URJC: 12,651 en Criminología y Psicología, 12,318 en la modalidad que incluye Derecho, etc. Es precisamente este centro público el que cuenta con una mayor oferta en la región: alrededor de 150 plazas como única carrera en sus diferentes campus, más un centenar en la vertiente de doble grado.

Mientras, en la Complutense, la horquilla de plazas se sitúa en torno a 60 y 80. No sólo no han tenido problemas en la Complutense para cubrirlas: en el recién acabado curso, la carrera de Criminología como primera opción se saldó con 297 preinscripciones; y como segunda opción y sucesivas, con 1.382. Dicho de otra forma: un 33,3% de los alumnos que quieren cursar el grado no pueden hacerlo porque las aulas están repletas.