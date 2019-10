La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha sido reprobada por el Pleno municipal por 17 votos a favor (PP, VOX, Cs, Más Madrid y Podemos) y 10 en contra de los concejales de su propio partido PSOE por el cúmulo de nombramientos de familiares y amigos. Se trata de la primera alcaldesa en la localidad del sur a la que la Corporación municipal la pide que dimita.

La regidora ha intervenido en el pleno para expresar que “no he cometido ninguna ilegalidad, no he colocado a nadie a dedo, he nombrado cargos de confianza, cosa que la ley ampara, como han hecho Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid”.

La regidora admitió que “cometí un error al nombrar a mi hermana, pero la cesé y he pagado un alto precio político y personal”. De paso, defendió su actitud de “rectificación frente a la soberbia” y relacionó lo que considera una “caza de brujas” hacia su persona con la situación política de campaña electoral en la que nos encontramos.

La petición de dimisión que ha sido aprobada en pleno no es vinculante, pero puede ser el primer paso para una moción de censura que la desaloje de la alcaldía, una posibilidad que, a día de hoy, parece remota para desbloquear la situación del Ayuntamiento de Móstoles.

Los partidos de la derecha, no sumarían los 14 concejales que supondrían la mayoría y que la harían caer del gobierno municipal. Para colmo, Podemos y Más Madrid Ganar Móstoles no están dispuestos a alinearse con la derecha. Sólo los harían con el PSOE. Sin embargo, si la moción es impulsada por el propio partido de la alcaldesa (PSOE), se necesitaría de una mayoría reforzada, en virtud de la nueva ley electoral, para lo que necesitarían sumar 24 concejales. Las cuentas no darían, aún en el hipotético caso de que Cs, en esta ocasión, sumase sus votos a los de la izquierda, tal y como ha sugerido que podría ocurrir el secretario de organización de Cs en Madrid, César Zafra. No obstante, la portavoz del PP, Mirina Cortés, ha anunciado que hoy mismo se iniciarán las conversaciones para impulsar una moción de censura.

Podemos: “La mejor salida, otro candidato del PSOE”

La portavoz de Podemos, Mónica Monterreal, expresó el malestar de la ciudadanía sobre unos hechos que no entienden. “No nos parece bien lo ocurrido, vamos a votar para poner fin a esta crisis que sitúa a nuestra ciudad en las portadas de los medios. No lo vemos ético ni presentable”. Es por esto por lo que pidió que Posse diera un paso al lado porque “no nos parece bien lo ocurrido”.

Podemos, socio de gobierno del PSOE, dejó claro que la mejor salida sería que otro candidato del PSOE ocupara la alcaldía porque la formación no está dispuesta a apoyar una moción de censura liderada por la derecha que le diera el bastón de mando porque “nos ha robado salvajemente”.

Vox: “Que Sánchez la haga ministra de Empleo..”

El portavoz de Vox, Israel Díaz, fue contundente al asegurar que Posse “se merece esta reprobación (...) esta situación ha ido demasiado lejos (...) Le animo a que dimita”. Díaz centró el grueso de su argumentación en citar las declaraciones textuales de dirigentes del propio PSOE sobre la alcaldesa y las colocaciones de familiares y amigos. Así citó frases textuales de Ángel Gabilondo, José Manuel Franco o la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra.

Díaz pidió a Noelia Posse que “desposea a Móstoles de este bochorno tan tremendo. La Solución pasa por marcharse... O, si no, que Sánchez la haga ministra de Empleo, que acaba de un plumazo con el paro del PSOE (...) ha quedado invalidada para el resto de legislatura”, sentenció con ironía.

Ganar Móstoles: “¿Qué hubiera pasado si su hermana fuera peluquera?”

Susana García, portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, hasta hace poco socio de gobierno del PSOE, pidió la dimisión de la alcaldesa y apeló a la “decencia y dignidad” del PSOE para que nombrase al número dos del equipo de Posse para ocupar su paso. “Hay una palabra que debe definir a los cargos públicos: ejemplaridad. La ciudadanía nos ha puesto en esta responsabilidad para gestionar sus intereses no los nuestros personales, así que, quien no entienda esto, no merece estar aquí sentado. No podemos utilizar nuestro cargo para favorecer ni a nuestros familiares ni amistades, aunque sean cargos de libre designación”.

García se detuvo en el caso de la contratación de la hermana de la regidora, para la que se creó un puesto como responsable de redes sociales. “¿Y si hubiera sido peluquera, se hubiera creado el puesto de coordinadora de imagen y estética del Ayuntamiento? Probablemente sí”. Después prosiguió: “¿Es que no hay nadie en el PSOE que le pare los pies a la alcaldesa o le susurre al oído las palabras decencia o dignidad? Parece que no”, se respondió a sí misma.

Ciudadanos: “El enchufismo nos ha costado un millón de euros”

El portavoz de Cs, José Antonio Luengo, cifró en un millón de euros el coste de los casos de enchufismo en el Consistorio. Por eso afirmó que Posse “ha perdido confianza, no puede ni debe seguir como alcaldesa”.

Luengo hizo un repaso a los caso de nombramientos y “cadenas de favores” que se han ido sucediendo a lo largo del último mes y medio, algunos de ellos “con agosticidad”, como el de la hermana de la regidora y el cuñado, que se realizaron el mismo día: el 29 de agosto. Lamentó que sea la primera alcaldesa en ser reprobada en el Ayuntamiento de Móstoles y dejó claro que “esto no le pasa por ser mujer”, un argumento, que, al parecer, ha esgrimido en otras ocasiones Posse. “Los mostoleños no se merecen el circo mediático en el que ha convertido Móstoles”, dijo con indignación.

PSOE: “Mírense en el espejo y ahora tiren la primera piedra”

Alejandro Martin, portavoz del PSOE en el Consistorio, tachó de “circo” el pleno municipal para reprobar a la regidora. “En la acción de gobierno nadie es perfecto, pero la alcaldesa ha asumido sus errores y los ha enmendado. Estamos orgullosos de nuestro trabajo y sacamos pecho por ello”. Después, toda su argumentación se centró en “poner frente al espejo” a los partidos políticos, uno por uno, recordándoles casos que “deberían provocarles rubor”. Arremetió contra el PP por los “cientos de casos de corruptos y corruptas y sus prácticas mafiosas”; contra Vox, del que dijo que “son en sí mismo reprobables como partido”; A Más Madrid le recordó que el sobrino de Manuela Carmena fuera empleado en el Ayuntamiento mientras ella fue alcaldesa o que uno de los candidatos de Errejón para las generales cobrara tres sueldos; mientras que a Cs le echó en cara otros casos de supuesta corrupción en distintos municipios. Con esta argumentación acabó interpelando a todos los concejales, como si se tratase de un alegato final en un juicio: “Puestos frente al espejo, ¿van a ser ustedes los que tiren la primera piedra?

PP: “se aferra al cargo en un ejercicio de irresponsabilidad”

Por último, la portavoz del PP en el Ayuntamiento mostoleño calificó de “un hecho triste” la situación a la que ha llegado el Consistorio con Posse como alcaldesa. “El PSOE pertenece al partido con mayor número de casos de corrupción de la democracia española. Desista en el ataque al PP porque va a ser la única alcaldesa reprobada y, encima, arroja el bochornoso balance de verse implicada en numerosos procesos judiciales, a lo que hay que añadir nepotismos sin precedentes”, sentenció en respuesta a los ataques recibidos por el PSOE.

Cortés criticó la actitud “soberbia y desafiante” de la alcaldesa que ha puesto a Móstoles “en el centro de la conversación y de la mofa”. De paso, recordó a la regidora que “no sólo llega a este pleno cuestionada por todos los grupos políticos, sino también suspendida de militancia por sus propios grupos políticos”.