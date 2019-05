Rocío Monasterio: "En el colegio no hay que explicar todas las prácticas sexuales"

Rocío Monasterio es de esas mujeres que lo dicen todo sonriendo. Cuenta que ella forma parte de esa España que madruga. A las 8 de la mañana, como cuando iba a las obras en las que trabajaba como arquitecta, se pone el casco y, a partir de ahí, es un no parar de entrevistas, mítines... «¡Y todo con sólo 100.000 euros de presupuesto para la campaña!», dice con cierto orgullo. Acude a la entrevista con guardaespaldas. De hecho, cuando lleva al colegio a sus hijos le preguntan: «Mamá, ¿por qué tenemos que ir con un señor que nos acompaña siempre?». «Y eso mismo me pregunto yo. ¿Qué hemos hecho los de Vox para tener que ir protegidos en Madrid? Cuando uno da la batalla de las ideas, los enemigos de la libertad lanzan a los violentos contra nosotros». ¿Cree que Vox va a mantener los más de 500.000 votos que obtuvo en las generales?

Va a cosechar éxito porque hemos luchado por ello y porque van a confiar en nosotros muchos madrileños. Vamos a ser determinantes para gobernar.

¿Cree que puede que el 26-M antiguos votantes del PP que decidieron darles su apoyo en las generales decidan volver a dar su voto a los populares?

No sé lo que está haciendo el PP. No lo saben ni sus votantes, que están perplejos porque no saben muy bien qué defiende Pablo Casado. Desconocemos quién lidera el PP, si Feijóo o Casado. Su votante está desconcertado. Tenemos que animar a las fuerzas que no son de izquierdas a salir a votar el domingo para que la izquierda y el socialismo no entre en la Comunidad. Ésa es la prioridad.

Vox ha planteado devolver las competencias al Estado. ¿Con qué competencias se tendría que quedar la Comunidad de Madrid?

Hemos planteado que hay que devolver las competencias de educación y de sanidad. Hay que luchar por la igualdad de derechos de todos los españoles y hoy tienes opciones distintas dependiendo de la comunidad en las que vivas. Después habría que devolver las de Justicia e Interior. El sistema autonómico nos ha hecho desiguales.

Si llega a la Asamblea, ¿por qué o por quién darían golpes en el escaño, como ha hecho su partido en el Congreso con los parlamentarios catalanes?

Nosotros llegaremos a la Asamblea a dar la batalla de las ideas. Si no nos dejan hablar los totalitarios, los que vienen a hacernos escraches a las mesas, los que lanzan las hordas en Andalucía o señalan las viviendas de nuestros votantes, levantaremos la voz. Ya está bien de que, por sistema, a Vox se le intimide, se hagan pintadas y se quiten las banderas de España de las manos a los niños que van a nuestros mítines. ¿Pactaría con PP y Cs si sus votos suman para formar gobierno?

Siempre hemos mostrado nuestra disposición a pactar con aquellos que no son la izquierda. Los cordones sanitarios los pusieron otros.

¿Qué derechos debe tener un inmigrante en situación irregular en Madrid?

En Madrid lo que no se tiene que permitir es la inmigración ilegal. Es injusto que el que salta la valla ilegalmente echando cal a nuestra Guardia Civil tenga los mismos derechos que el que hace las cosas legalmente.

¿Qué opina de la defensa que ha hecho Carmena de los manteros?

Tenemos que defender al comerciante que cada día levanta su persiana y paga sus impuestos con mucho esfuerzo. Es injusto ver que el que está enfrente de su negocio vende el mismo producto a un precio cinco veces menor y además comete un fraude fiscal. Ni los políticos ni Carmena pueden proteger la ilegalidad.

¿Es partidaria de bajar los impuestos?

Si. Debe hacerse sin aumentar la deuda porque es la única manera de crear riqueza y de que las familias consigan ahorrar. Para esto nosotros tenemos un plan que es conseguir que, de 9.000 partidas que hemos detectado de gasto ineficaz, ahorremos a los madrileños 4.245 millones en cuatro años. Ese dinero lo dedicaríamos a bajar los impuestos, a pagar mejor a nuestros médicos y a los profesores. Todo el mundo les felicita, pero no les sube los sueldos.

¿A quién va a pasar más factura electoral por su fragmentación, a las derechas o a las izquierdas?

No le va a pasar factura a nadie porque en la Comunidad de Madrid la circunscripción es única con lo cual cada voto se transforma en un escaño. Lo que va a pasar factura a algunos partidos es haber abandonado las ideas, haber dejado de creer en los principios y no poder ilusionar a los suyos.

¿Se refiere al PP?

Sí, y a la izquierda, que ha dejado las ideas y están peleándose entre ellos. La gente se cansa, ve el telediario todos los días y lo que quiere es que los políticos resuelvan sus problemas del día a día. Nosotros venimos a recuperar la ilusión, no estafamos a nadie y estamos dispuestos a dar la batalla por las ideas en las que creemos.

¿Qué le dice la gente cuando va por la calle?

Ayer, los autónomos nos pedían en Colmenar que los políticos nos quitáramos de en medio, dejásemos de emitir cientos de normas...Nosotros venimos a desregular, a quitar normativas, a reducir trabas. Los políticos deben retirarse, tienen la mala costumbre de meterse hasta en el último rincón de nuestras casas, en los colegios... Han entrado en muchos sitios a decirnos cómo tenemos que pensar. Deben crear un ecosistema que permita la libertad. El feminismo radical desbocado ya no nos permite ni contar el cuento de Caperucita a nuestros hijos.

¿Es Vd. de taxi o de VTC?

De los dos. Hay sitio para ambos.

¿Cree que los niños madrileños reciben buena educación? Hace poco dijo que a los alumnos de ocho años se les habla de zoofilia en clase...

La educación madrileña es buena pero mejorable. Lo que critico es que determinados colectivos, gracias a unas leyes que aprobó el PP, permita que personas sin ser profesores y sin estar acreditados por Educación sean invitados a las clases para dar charlas sobre identidad de género y, en los primeros cursos de la ESO, no podemos ofrecerles juegos que no van a entender. No creo que haya que explicarles todas las prácticas sexuales a niños tan pequeños y, si lo quieren hacer, que se lo pregunten a los padres.

Lo que no puede ser es que la Ley Cifuentes permita impartir ideología de género con contenidos que no están demostrados científicamente. Los niños lo que deben hacer es estudiar valores éticos universales: respeto a todos, igualdad, civismo y conocimientos.

¿Es para Vd. una prioridad acabar con la violencia de género? ¿Impulsaría una ley específica para Madrid?

Es prioritario defender la igualdad del hombre y la mujer. Es prioritario también que los recursos que se destinan a las maltratadas de verdad lleguen a ellas. En Andalucía, de 49 millones que decían que tenían asignados sólo llegaban 1,2. El resto ¿dónde iba? Tiene que haber penas mayores para los maltratadores y para los violadores reincidentes, que tienen que estar de por vida en la cárcel, lo mismo que los pederastas. También hay que acabar con la asimetría penal entre hombre y mujer.

¿Cuál es la medida estrella de su programa?

Que la Comunidad de Madrid avale con un 20%, a los jóvenes con trabajo, la compra de una vivienda. Es la manera de que puedan acceder a una casa. Nuestros jóvenes van a los bancos y no les dan hipotecas porque tienen sueldos bajos y no tienen ahorro.