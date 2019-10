Todas las empresas de patinetes incumplen la normativa

El uso de patinetes eléctricos sigue representando un quebradero de cabeza para los madrileños... y para el Ayuntamiento. A pesar de la ordenanza que limita su uso a la calzada y a calles limitadas a 30 km/h, lo cierto es que el incumplimiento se repite cada día. Tanto es así que desde el Ayuntamiento confirman que el 80 por ciento de las reclamaciones que llegan a la dirección general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, que depende del Área de Medio Ambiente y Movilidad, está relacionado con el uso indebido de estos vehículos. Las quejas son, principalmente, de peatones que denuncian el aparcamiento indebido en las aceras. Así, el Consistorio asevera que va a intensificar las inspecciones a las empresas de patinetes para asegurarse de que cumplen con los requisitos establecidos en la autorización.

El pasado jueves, los responsables de la dirección general reunieron a las 16 empresas de patinetes que operan en la ciudad para informarles de que, tras realizar inspecciones puntuales a todas, habían determinado que ninguna de ellas cumplía con la normativa que les permite instalarse en la capital. Por ello, se les informó de que se están realizando más inspecciones sistemáticas y de seguimiento intensivo desde el pasado viernes 18 de octubre y les advirtieron de que, en caso de seguir detectando incumplimientos, se les retirarán las autorizaciones. Y no sólo eso, para cumplir la determinación del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de bajar el patinete a la calzada, en la modificación de la ordenanza de movilidad que regirá la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, se va a incluir en las autorizaciones la obligatoriedad de que las empresas mantengan aparcados en la calzada los patinetes. Eso sí, las empresas tienen de margen hasta el 15 de noviembre para enviar los comentarios que consideren interesante, para mejorar el modelo de autorización actual.

Además de aparcar en lugares no autorizados, otro de los requisitos que más incumplen los usuarios es circular por zonas de más de 30 km/h. Por lo que no se pueden coger en lugares donde no se pueden utilizar, como los alrededores de El Retiro, ya que ninguna de las vías que lo rodea tiene este límite de velocidad. Desde el Ayuntamiento confirman que «ninguna empresas cumple esta condición».