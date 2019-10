El Gobierno regional reclama al Ministerio que active el Plan de Vertido Cero al Mar Menor

De nuevo, trabajar conjuntamente para proteger y salvar el Mar Menor. Esa fue la principal exigencia transmitida ayer por el jefe del Gobierno murciano, Fernando López Miras, a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien acudió a la Región para comprobar el estado en el que se encuentra el Mar Menor tras los últimos episodios vividos en la laguna salada con la aparición de peces muertos a lo largo de varios kilómetros. Así, para evitar que dicha situación pueda volver a repetirse, López Miras propuso a la ministra la puesta en marcha «de forma inminente» las actuaciones recogidas en el Plan de Vertido Cero. «No puede esperar más si no queremos que los daños sean irreversibles».

De hecho, entre las medidas propuestas por la Consejería de Medio Ambiente, se instó al Estado a eliminar los fondeos ilegales, limpiar los fondos marinos y proceder al cese de los vertidos de la Rambla del Albujón. «El trabajo no empieza hoy, llevamos mucho tiempo siguiendo una hoja de ruta y debemos continuar escuchando a la comunidad científica, que son los mejores expertos y conocedores del Mar Menor», aseguró el consejero del ramo, Antonio Luengo.

Precisamente él volvió a reclamar la «unión» de las administraciones regional y estatal para acabar con el problema cuanto antes, y detalló que desde el Ejecutivo murciano se ha puesto en marcha la limpieza de la materia orgánica en las playas, la monitorización y el seguimiento del estado del agua, o el estudio y la investigación de la laguna.

No hay soluciones mágicas

Por su parte, la ministra señaló que «no hay soluciones mágicas» que permitan erradicar este problema, pero tomó la mano tendida por el Gobierno regional porque «hay que ser serios y rigurosos en la recuperación de este espacio que se encuentra en emergencia ambiental».

Ribera insistió en la necesidad de un llevar a cabo un debate «más profundo y una actuación más estratégica, porque la salud del Mar Menor depende de la parte líquida y también de lo que viene de tierra».

A su juicio, lo ocurrido durante el pasado fin de semana fue algo «extraordinariamente traumático», y tras hablar con alcaldes, pescadores, agricultores, ecologistas, vecinos y científicos abogó por «poner fin a las malas prácticas» agrícolas que, a su juicio, han abocado al «colapso definitivo» de un espacio ambiental tan emblemático.

Sobre el Plan de Vertido Cero, dijo que es una «primera aproximación» que tiene una evaluación ambiental, «pero engloba una serie de actuaciones estratégicas que hay que activar».

No se debe a ningún tipo de vertidos

Los análisis realizados en aguas del Mar Menor después del episodio ocurrido este fin de semana ponen de manifiesto que la muerte de peces «no se debe a ningún tipo de vertido», según dijo ayer el presidente murciano, Fernando López Miras. En una entrevista a la cadena COPE recogida por Europa Press, aseguró que esto «no quiere decir que la situación del Mar Menor no fuera crítica, y que si durante 60 años no hubiera recibido las presiones que ha recibido, «esos 60 hectómetros cúbico de agua dulce que han entrado no hubieran afectado de esa manera».

Bauzá: «Cs lidera la respuesta europea a la crisis del Mar Menor»

El europarlamentario José Ramón Bauzá, aseguró ayer que

«Ciudadanos está liderando en Europa la respuesta a la crisis medioambiental que vive en estos momentos el Mar Menor». Así lo reafirmó durante su encuentro en el Palacio de San Esteban con el presidente murciano, Fernando López Miras, quien apostó no solo por usar fondos europeos para la recuperación, sino «también apoyo científico y técnico para definir las actuaciones necesarias».

Este último punto de vista fue compartido por el Gobierno regional, quien insistió en elevar a la Comisión Europea la solicitud de ayudas especiales, «ya sea a través de la elaboración de un plan de acción, de la colaboración de la comunidad científica o de la aportación de recursos materiales para convertir la situación de emergencia ambiental en un asunto prioritario para Europa».

Cabe recordar que López Miras ya solicitó dicho apoyo en su reciente visita a Bruselas, donde se reunió, entre otros, con el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja.