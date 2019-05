El PP mantendrá el Gobierno en Murcia apoyado por Cs y Vox

El PP será quien renueve el liderazgo en el Gobierno regional al conseguir 16 escaños, lo que le permitirá formar gobierno con el apoyo de Ciudadanos y Vox, ya que el PSOE, pese a obtener 17 diputados, no obtendría el apoyo mayoritario de la Cámara para permitir la gobernabilidad.

De esta forma, la formación liderada por Fernando López Miras, ha perdido seis escaños con respecto a 2015, lo que no evitará que dirija nuevamente la Asamblea Regional con el respaldo de la formación naranja de Isabel Franco, que ha pasado de tener cuatro diputados a seis, y con Vox, que ha irrumpido en la Cámara parlamentaria con cuatro, algo menos de lo que pronosticaban las encuestas.

El PSOE de Diego Conesa, que desde el año 1991 no había sido la formación más votada, protagonizó una reñida pugna desde el inicio del escrutinio, pero no podrá formar gobierno con el que desbancar al «popular» Fernando López Miras, al no sumar los 23 escaños de la mayoría absoluta con un pacto de izquierdas.

La peor parte se la llevó Podemos-Equo, quienes pasaron de tener seis diputados a tan solo dos, por lo que la formación de Óscar Urralburu no tendría la potestad suficiente para garantizar un gobierno de izquierdas.

La líder de la formación naranja, Isabel Franco, será la llave de la gobernabilidad tanto para una fuerza como para la otra, pero ya anunció durante la campaña electoral que no apoyaría a los socialistas de Pedro Sánchez porque «no pondrían el país en manos de los independentistas».

Los municipios de la Región dibujaron un mapa de lo más colorido tras el recuento total de votos. El candidato del PP, José Ballesta, volvió a llevar las riendas de la Alcaldía de Murcia, tras conseguir el respaldo de más de 70.000 votantes, lo que se tradujo en once ediles, uno menos que en 2015. El PSOE consiguió tres más hasta llegar a los 9, mientras que Ciudadanos se quedó con cuatro (perdiendo uno), y Podemos-Equo con dos. La sorpresa, nuevamente, fue la irrupción de Vox en el hemiciclo, entrando con tres concejales.

Peor escenario para los «populares» se presentó en Cartagena cuya candidata a la Alcaldía, Noelia Arroyo, consiguió siete ediles, no pudiendo desbancar a la coalición Movimiento Ciudadano, que obtuvo ocho.

Este partido ha protagonizado diversos escándalos y broncas durante la anterior legislatura con sus socios de Gobierno, el PSOE, lo que podría dificultar la formación de un gobierno en el que todavía quedan muchas asperezas que limar. Los socialistas de Ana Belén Castejón en esta ocasión han obtenido los mismos concejales que en 2015, seis. El resto de formaciones, Podemos, Ciudadanos y Vox, obtuvieron dos ediles cada uno.

En Lorca, la llave de la gobernabilidad será para Ciudadanos. La formación naranja, con un solo concejal, será clave ante el empate de escaños conseguidos entre el PP y PSOE (10 ediles cada uno). Así mismo, IU-Verdes obtuvo dos concejales al igual que Vox.

Un hemiciclo teñido prácticamente de rojo será el que se traslade nuevamente a Molina de Segura, ya que el PSOE fue la fuerza ganadora quedándose a un solo escaño de conseguir la mayoría absoluta situado en 13. El PP, por su parte, dejó dos concejales con respecto a 2015, en los que consiguió nueve. La tercera fuerza fue Cs, con tres escaños, Vox consiguió entrar con dos ediles, y Podemos-Equo, uno.