Vox dice que reduce sus exigencias para el acuerdo

Vox no quiere ser la coartada para que el socialista Diego Conesa llegue a presidir la Comunidad. Por ello, ha hecho «las rebajas» en sus peticiones para que Ciudadanos reconsidere su postura y asuma la posibilidad de un Gobierno tripartito de PP-Cs-Vox.

Es una de sus últimas bazas ante la sesión de investidura que comienza en la Asamblea Regional el martes. Los negociadores de los dos partidos conservadores se han vuelto a reunir en las últimas horas para consensuar un documento que pueda ser asumido por Garaulet e Isabel Franco. Tanto López Miras como Luis Gestoso, el negociador de Santiago Abascal en Murcia, quieren que la formación naranja se siente con ellos a negociar un pacto de gobierno, a pesar de los últimos acontecimientos vividos en Ceutí y Fuente Álamo.

Desde Vox se incide en que el nuevo documento consensuado con el PP reduce sus reivindicaciones. Ya no exige que se derogue toda la Ley de LGTBI, pero se mantiene el veto a que se hable de sexo y de las diferentes identidades sexuales en los centros escolares. «Se implantará la obligatoriedad de consentimiento expreso con el objeto de que los padres puedan decidir la asistencia o no de sus hijos a enseñanzas charlas, talleres o actividades relacionadas con contenidos éticos, sociales , cívicos morales, o sexuales».

Y que se anulen los artículo de la norma que afectan a las medidas que se establecen en el ámbito educativo, aquellas dirigidas a la responsabilidad empresarial, a la información y a la comunicación.

En cuanto a inmigración, el documento rebaja sus primeras reivindicaciones y aligera el lenguaje con la alusión a que se aplique la Ley de Extranjería, que es competencia del Estado.

Un maquillaje elaborado con el PP para descargar socialmente y ante sus votantes su responsabilidad ante un bloqueo en la investidura de Fernando López Miras que favoreciera la posibilidad de que Diego Conesa diera un paso al frente para ocupar la presidencia de la Región.

Las negociaciones continúan en todos los partidos con representación en la Asamblea. A pesar de que en los últimos días el protagonismo ha sido para las desavenencias entre los de Abascal y Rivera, también se están produciendo contactos entre algunos dirigentes socialistas y de la formación naranja.

Siguen los más a la derecha del arco político temiendo un posible acuerdo de última hora como ocurrió en Lorca.

Las posturas no se acercan. Quien más pierde en esta contienda es el PP de López Miras que no quiere ni oír hablar de la posibilidad de una nueva convocatoria de elecciones. Tampoco Cs, que después de no haber conseguido más influencia en el Parlamento regional no querría volver a tomarle el pulso a la ciudadanía que no acaba de entender en que posición se encuentra en estos momentos.