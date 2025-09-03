Mi Día de la ONCE: descubre el ganador del sorteo de hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025

La fecha ganadora del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025, ha sido el 17 de abril de 2021. El número de la suerte ha sido el 03.

Este sorteo se lleva a cabo diariamente a las 21:15, ofreciendo la posibilidad de ganar premios al elegir una fecha. Para participar, los jugadores pueden seleccionar entre un total de 36.525 fechas dentro de un margen de 100 años. Las fechas disponibles van desde el día 21 posterior al sorteo hasta las 36.524 fechas previas.

Cada apuesta en Mi Día de la ONCE consiste en escoger una fecha dentro de este rango, junto con un número de la suerte entre el 1 y el 11. El coste por participación es de 1 euro. Los premios se dividen en diferentes categorías según el número de aciertos en relación con la combinación ganadora, y el premio mayor varía según la recaudación y el número de ganadores.

Las categorías de premios se determinan de la siguiente manera, en función de los aciertos en la fecha ganadora:

Primera categoría: Coincidencia exacta de día, mes y año.

Segunda categoría: Coincidencia de día y año.

Tercera categoría: Coincidencia de mes y año.

Cuarta categoría: Coincidencia de día y mes.

Quinta categoría: Coincidencia únicamente con el año, con un premio fijo de 5 euros.

Sexta categoría: Coincidencia solo con el día, con un premio de 2 euros.

Séptima categoría: Coincidencia solo con el mes, con un premio de 1 euro.

Octava categoría: Coincidencia con el número de la suerte sin haber obtenido premios en las categorías superiores, con un premio de 1 euro.

NOTA: La Razón no asume responsabilidad por errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.