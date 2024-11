Dos amigos se pelean en directo por el 'Gordo' de la Lotería de Navidad: "Yo solo quiero el dinero que me pertenece"

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidades un acontecimiento que pone de acuerdo a familias y amigos para participar en uno de los gestos más solidarios que existen. En este contexto se lleva a cabo un ejercicio de confianza y seguridad en la persona con la que compartes el décimo en cuestión, puesto que, 'el mayor premio es compartir'. No obstante, este evento puede sacar lo mejor y lo peor de cada persona. Algunas situaciones de verdadero conflicto se producen con motivo de la confrontación que provoca algo tan importante como compartir el Premio.

Por supuesto, este enfrentamiento se intensifica todavía más si el Premio en cuestión es'El Gordo' de la Lotería de Navidad. Este problema ha sido visibilizado en la televisión, concretamente en el programa TardeAR emitido en Telecinco, y enfrentaba a dos amigos que habían sufrido en sus propias carnes esta contienda.

Ambas partes han comunicado en directo sus pareceres y han compartido su postura hasta el punto de conectarse en una emisión en vivo donde el periodista Frank Blanco ha actuado de mediador. Si bien el problema parecía no tener una solución viable, las dos partes han identificado una característica del boleto premiado.

La cronología del suceso: los dos amigos enfrentados por 'El Gordo' de la Lotería de Navidad

Mario y Manuel son los dos protagonistas de nuestra historia. Su enemistad llega por la discordancia de opiniones de unos y otros. La disyuntiva se predispone en cuestión de las declaraciones de cada uno, por lo que, no se puede saber que es lo que pasó a ciencia cierta. En un lado de la balanza tenemos el testimonio de Manuel, ambos compraron el décimo las Navidades pasadas y este fue premiado, por tanto, se debería repartir a parte iguales entre los dos. En el otro lado, Mario asegura que él es el único ganador real y por tanto el portador del décimo.

Durante todo el tiempo que ha pasado, este último se encuentra disfrutando de la cantidad obtenida mientras que Manuel no ha recibido ni un solo céntimo. En la conexión en directo la tensión era palpable. "Yo no te he amenazado, pero ¿quieres que te amenace delante de toda España?" exclamaba el perjudicado. Mario aseguró no conocerle como defensa de un día que Manuel se presentó en su casa con dos personas para reclamar su parte. "Preferiría que no me hubiese tocado la Lotería en ninguno de los momentos" aseguraba.

La posible solución del enfrentamiento

En estos casos no existe una respuesta clara ante este acontecimiento. La lógica nos dice que el ganador a ojos de la justicia es aquel que compró el boleto en la casa de apuestas. Como el pacto de compartición de décimos suele ser verbal, abogando por la confianza del prójimo, no se suelen dar estas posiciones adversas. No obstante, en nuestro caso hay algo en lo que coinciden ambas parte y es que el cartón está firmado por ambos. Por tanto, Manuel tiene posibilidades de reclamar lo suyo si lo lleva por la vía judicial, aunque solo el tiempo dictará sentencia.