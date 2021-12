Cómo comprobar si tu décimo de la Lotería de Navidad 2021 es falso y evitar estafas

Lotería

El 22 de diciembre es uno de los días más esperados del año. Para la gran mayoría de los españoles, es un momento para soñar con que la fortuna cambie su vida,... pero para unos pocos, esta fecha también es una oportunidad para aprovecharse de la situación y estafar a algún que otro incauto.

Una cola para comprar la Lotería de Navidad en la Puerta del Sol. En ella se encuentran dos policías municipales que esperan su turno FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Cada año, la Policía Nacional recibe denuncias de lo más variopintas en estas fechas. Desde el famoso tocomocho, que es uno de los timos más viejos de España, donde un estafador se acerca a nosotros con un “boleto ganador” que no puede cobrar por algún motivo, pero pide que le abonemos por anticipado una parte del premio... a cambio de un décimo sin premio.

También hay otras estafas típicas de esta época, como esas llamadas de teléfono donde nos comunican que hemos ganado un premio, y que para recibirlo, debemos aportar ciertos datos bancarios sensibles.

Otra de las estafas más conocidas alrededor de la Lotería de Navidad es la comercialización de décimos falsificados a través de internet. Por eso es importante que sepamos cómo es un décimo real de la Lotería de Navidad.

Elementos de verificación

Un décimo de la Lotería está sellado por la entidad donde se ha adquirido y siempre incluye la leyenda “Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado”. Además, siempre está numerado y tiene impreso un código de barras en su parte frontal.

Otra cosa en la que debemos fijarnos es en el tipo de papel, que al igual que ocurre con los billetes de cualquier divisa, la calidad del papel con el que se ha fabricado un décimo de la Lotería de Navidad también es de gran calidad y tiene una densidad que es fácilmente identificable. Basta con tener dos décimos en la mano para saber cuál es el fraudulento.

Si después de hacer esta prueba, todavía tenemos dudas, hay una cosa más que podemos hacer, y es acudir a cualquier establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado y solicitar que se alumbre el billete con luz ultravioleta, que es el verificador más complicado de falsear.

Cada año las imágenes que aparecen en el frontal de cada billete cambian. La ilustración que “preside” este año todos los boletos es la de la Virgen de Granada de Fra Angelico. Por lo que si encuentras un décimo de 2021 que no incluya esta imagen, seguro que no ganará.

Varios décimos de la administración de lotería Doña Manolita, a 2 de noviembre de 2021, en Madrid, (España) FOTO: A. Pérez Meca Europa Press

Por otro lado, nunca hay que fiarse de la venta de participaciones (incluso si es por causas benéficas). Este caso no es tan sencillo de verificar, porque se suele jugar con cantidades más pequeñas que el décimo. Una pista que puede sernos de utilidad es que se comercialicen con precios por debajo de lo normal.

La primera recomendación que debemos seguir para evitar que nos den gato por liebre, es asegurarnos de que estamos comprando nuestro boleto en un establecimiento autorizado o en una web que cuente con este permiso. En el caso de internet, hay un elemento que nos puede dar la pista de que estamos ante una página web fraudulenta: que la URL (dirección de la página web) no comience por “https://”. Si una dirección web comienza con esta secuencia, es porque sigue un protocolo de seguridad que protege a sus usuarios.

Agraciados con un décimo del 28.674, uno de los quintos premios el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad celebran a las puertas de la administración nº 39 de Palma de Mallorca en 2020 FOTO: CATI CLADERA EFE

Consejos de la Policía

Hay que ser muy precavidos y andarse con ojo para evitarse cualquier disgusto. Y sobre todo, seguir las recomendaciones de la Policía Nacional:

1. Compra los décimos de Lotería para el sorteo solo en sitios autorizados, ya sea en establecimientos físicos u online

2. Si realizas tu compra en Internet, guarda los correos relacionados con ella y haz capturas de pantalla de la gestión si es necesario

3. Desconfía de los mensajes que recibas informándote de que has sido premiado en un sorteo que desconoces y en el que no has participado

4. Comprueba que tu décimo tiene el logo, el código y todos los elementos de verificación

5. Cuando compartas Lotería con amigos o familiares, fotocopia el décimo e indica quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno de ellos

6. Procura conservar el boleto en perfectas condiciones, su deterioro podría darte problemas en caso de ser premiado, y recuerda que caduca a los tres meses

7. Haz una fotografía de tu décimo o apunta en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificarlo si lo pierdes

8. Denuncia en cualquier comisaría de Policía Nacional la pérdida o robo de tu décimo, además de comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado

9. Si has sido víctima de una estafa, no dudes en denunciarlo aportando todos los datos que tengas sobre los autores y su modus operandi

10. Y si no has caído en el fraude, pero tienes datos sobre ello, informa sobre el delito en www.policia.es