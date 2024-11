Loterías y Apuestas del Estado anula décimos de Lotería de Navidad y no los cobrarás aunque toquen: todo lo que necesitas saber

La Lotería de Navidad, que se celebra todos los años cada 22 de diciembre, es una de las tradiciones más emblemáticas y esperadas de España. El sorteo extraordinario, conocido por repartir el famoso 'Gordo de Navidad', marca el inicio de las fiestas navideñas, llenando de ilusión a millones de personas.

Por su parte, los décimos de lotería, con su característico diseño, son el pase de entrada a esta lluvia de premios, y, en este contexto, compartirlos con amigos y familiares se ha convertido en un símbolo de unión y esperanza, además de en una tradición.

Sin embargo, este año, marcado por la tragedia de la DANA en Valencia, parece haber causado también estragos en uno de los sorteos extraordinarios más esperados del año. Por ello, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, ha anunciado la drástica decisión de tener que anular ciertos décimos de cara al próximo 22 de diciembre.

Los décimos que, aunque toquen, no los cobrarás

La DANA que azotó a la Comunitat Valenciana hace casi un mes también afectó a la Lotería de Navidad. Como consecuencia de las riadas e inundaciones ocasionadas por la gota fría que atravesó el área metropolitana de Valencia, cientos de décimos de la Lotería de Navidad resultaron perjudicados, tanto de empresas como de particulares.

En este sentido, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, ha comparecido para explicar que, aunque al principio se pensó que la cuestión en torno a los décimos era "alarmante", finalmente fue mucho menos cruel de lo que se pensaba. Gracias a la calidad del papel en el que se imprimen los décimos, gran parte de los boletos que resultaron dañados por el agua y por el barro, como consecuencia de las inundaciones, se pudieron recuperar y secar, sin ningún otro problema.

Sin embargo, existen otros que, por los daños causados, no pueden ser restaurados antes del sorteo, motivo que ha hecho que Loterías y Apuestas del Estado haya tomado la decisión de anularlos de cara al próximo 22 de diciembre, lo que quiere decir que, aunque resultase premiado, no se podrá cobrar el premio.

¿Qué pasa con los décimos comprados?

"Si el décimo ha sido vendido y lo tiene alguien, pues será un décimo premiado y se dará. Si es un décimo que está destruido, lo habremos anulado probablemente antes del sorteo y, por lo tanto, no habrá sido vendido porque lo hemos anulado. Antes de cada sorteo, la lotería no vendida se devuelve a Loterías y se anula", ha explicado el presidente Huerta.

En este sentido, es importante recordar que, tal y como establece la normativa, "no se satisfará premio alguno sin la previa presentación del billete o fracción que lo obtenga, cuyo documento no podrá ser reemplazado ni sustituido de ningún modo", además de que "los billetes rotos o deteriorados que ofrezcan duda sobre su validez, así como aquellos que inspiren sospechas de falsificación, serán sometidos a reconocimiento Oficial y no serán satisfechos sin orden expresa del Jefe del Servicio".