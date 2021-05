Siete mandamientos para prevenir y tratar las manchas solares

Es oficial: el buen tiempo ha llegado y nuestra cabeza ya está pensando en el gazpacho, la piscina y cómo no, el bronceado. Sin embargo, si tomamos el sol de forma irresponsable y no somos precavidos, esto puede pasarnos factura en forma de quemaduras, manchas o el temido melanoma. Por ello, Mifarma by Atida Plus, la compañía online de productos de farmacia y parafarmacia, ha elaborado una serie de consejos para saber cómo prevenir y tratar las manchas solares en la piel.

1- La regla ABCDE de los lunares

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de piel se ha convertido en el más frecuente del mundo; los nuevos casos de melanoma se incrementan a un ritmo mayor que cualquier otro cáncer y muchas veces, las causas se deben a la detección precoz. “Cuando hablamos de la piel, la prevención es sinónimo de salud. Por eso, en el caso de los lunares debemos tener muy en cuenta la regla ABCDE para revisarlos”, afirma Reme Navarro, farmacéutica y directora de Estrategia de Negocio de Atida. Esta regla consiste en detectar las siguientes características en los lunares para observar si se trata o no de una anomalía:

A) Una forma asimétrica

B) Un borde irregular, que esté mal definido u ondulado

C) Si no tiene el mismo color, el color no es homogéneo

D) Con un diámetro mayor de 6 mm

E) Si detectamos que algún lunar ha evolucionado o cambiado en poco tiempo.(oscurecimiento, picor, elevación...)

2- Protector contra UVA y UVB siempre en el bolso

”Solemos prestar mucha atención al factor UVA a la hora de elegir un solar y muy poca a UVB, cuando son los rayos que más incidencia tienen durante el verano y pueden producir quemaduras en la piel”, comenta la farmacéutica. Por ello, es esencial comprobar bien el etiquetado a la hora de adquirir un protector solar, maquillaje con protección o bruma y, por supuesto, aplicarlo con frecuencia en la piel para evitar la aparición de manchas y quemaduras, además de ponerlo con un margen de más de media hora para asegurarnos de su completa absorción.

3- Come verduras, hortalizas y frutas

Este tipo de alimentos contienen antioxidantes que ayudan a proteger a la piel de las agresiones externas, como el sol, además de prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Los alimentos que contienen betacarotenos como la calabaza, la zanahoria y las verduras de hoja verde ayudan a preparar la piel antes de la exposición solar. También el tomate, que es rico en licopeno y el salmón o las nueces con grandes cantidades de Omega-6 y Omega-3 pueden ser grandes aliados para mantener la elasticidad de la piel.

4- Sombrero, gorra o pañuelo: un must en primavera y verano

Teniendo en cuenta la cantidad de actividades al aire libre que llevamos a cabo durante los meses que preceden al verano, es importante incluir un pañuelo o gorro en nuestro fondo de armario. Además de ir en tendencia evitaremos la proliferación de manchas de forma muy notable.

5- Cuidado con los medicamentos fotosensibles

Tratamientos para combatir el acné, antiinflamatorios, antihistamínicos.... hay una larga lista de medicamentos fotosensibilizantes. Antes de empezar con algún tipo de tratamiento médico siempre es recomendable consultar a los profesionales de la salud, si ese medicamento es especialmente vulnerable al sol ya que en este caso es fundamental el uso continuado de un protector solar para evitar manchas y quemaduras.

6- Ácido Azelaico e hidroquinona: aliados para acabar con las manchas

Si ya tienes manchas en la piel es muy importante que recurras a tu dermatólogo ya que la mayor parte de los tratamientos para acabar con las manchas necesitan prescripción médica. Si no, siempre puedes recurrir a cosméticos que contengan principios activos para reducir las manchas, como la hidroquinona, la terinoina, el ácido azelaico o los corticosteroides, que se utilizan para aclarar la piel en las zonas afectadas.

7- Recurre a un autobronceador y evita los solarium

Tomar el sol no es bueno. La única forma de broncear la piel sin dañarla es a través de autobronceadores. Por ello es esencial no tomar el sol en las horas de mayor radiación. Hay que evitar la exposición continua al sol entre las 11:00h y las 16:00h y, por supuesto, incluso en invierno hay que llevar una crema SPF +50.

“Desde Mifarma by Atida Plus consideramos esencial concienciar sobre los daños que el sol puede causar en nuestra piel si no la protegemos correctamente. Por ello, en esta época del año, y más ahora con la llegada del buen tiempo, creemos que es fundamental informar y dar una serie de claves a seguir para sentirnos bien tanto por dentro como por fuera sin poner en peligro la integridad de nuestra piel”, puntualiza Reme Navarro.

Repasamos los nuevos productos de defensa facial. Los hay para todos los gustos y necesidades. En Mifarma by Atida Plus encontrarás descuentos en solares de hasta el 50%. Sea cual sea tu protector solar, debería ser el producto que jamás falte en tu neceser.

Heliocare 360º SPF50+ gel oil-free

Pieles grasas y con imperfecciones

Heliocare 360º gel oil free SPF50

¿Tienes la piel grasa o mixta y estás buscando un protector facial para este verano? La textura ultraligera del gel oil free de Heliocare permite una absorción rápida y un acabado sin brillos. Además de su acción seborreguladora y matificante, previene el fotoenvejecimiento y la aparición de imperfecciones.

Leche solar muy alta protección SPF 50+

Para los más pequeños

Mustela Leche Solar SPF50

La piel de los niños es mucho más vulnerable que la de los adultos frente al sol. Este protector solar de Mustela está especialmente diseñados para proteger las pieles frágiles y vulnerables de los más pequeños. Su alta tolerancia ha sido clínicamente probada en pieles sensibles, intolerantes al sol y atópicas y se puede utilizar incluso en recién nacidos. No contiene perfume y está formulada a base de filtros protectores orgánicos, SPF50/50+ UVB/UVA, seleccionados por su alta tolerancia. Contiene un activo natural patentado por la marca, el Perséose de Aguacate, que refuerza la barrera cutánea y preserva la riqueza celular de la piel de los más pequeños. Además, la fórmula es muy resistente al agua, la arena y la transpiración, para adaptarse a todas su actividades.

Antiox Sun Tropicania 60 Cápsulas

¿Pastillas para tomar el sol?

Antiox Sun Tropicania 60 Cápsulas

Todos conocemos los solares en forma de crema y gel, pero también podemos proteger y preparar nuestra piel con suplementos orales. Las cápsulas Antiox Sun Tropicania permiten la exposición a la radiación solar sin generar enrojecimiento, mejorando la resistencia de la piel y ayudando a prevenir el fotoenvejecimiento generado por los radicales libres. Se trata de un complemento alimenticio de vitaminas y extractos vegetales ricos en antioxidantes. Contiene Polypodium Leucotomos, una planta de la familia de los helechos que lleva empleándose desde hace siglos por tribus de Centro y Sudamérica para tratar enfermedades de la piel y quemaduras solares. Gracias a este suplemento, disfrutarás de una piel radiante y un bronceado más duradero y saludable.

Isdin Fotoprotector Hydrolotion SPF 50 200ml

Efecto “detox”

Fotoprotector HydroLotion SPF 50, de ISDIN

Este fotoprotector bifásico de uso corporal deja la piel protegida e hidratada, además de secarse inmediatamente. Con SPF 50, está formulado con Chlorella Maris que evita la oxidación de la piel, la detoxifica y la revitaliza después del daño inducido por la radiación solar. Además, aporta una acción hidratante de efecto refrescante que ofrece a la piel un aspecto más flexible y elástico y más luminoso. Es apto para todo tipo de pieles, respetuoso con el medio ambiente y resistente al agua.