Las empresas españolas afrontan un absentismo récord del 7 % en 2025: qué está fallando en la oficina

Esta subida consolida un escenario en el que 1,56 millones de trabajadores faltan a diario a su puesto, una magnitud que impacta directamente en la productividad, los costes empresariales y la competitividad del país.

La tendencia no es coyuntural. Tras un periodo de estabilidad, la incapacidad temporal por contingencias comunes ha vuelto a crecer, situándose en un 5,5 % de las horas pactadas durante el segundo trimestre de 2025. La industria continúa siendo el sector más afectado, con una tasa del 7,4 %, seguido de los servicios (7,0 %) y la construcción (5,5 %). Este incremento se explica, en parte, por problemas musculoesqueléticos, estrés laboral y un envejecimiento progresivo de la población activa, factores que requieren soluciones estructurales.

¿Qué se considera absentismo laboral?

Se considera absentismo cualquier ausencia del empleado durante su jornada de trabajo, ya sea justificada, injustificada o vinculada al presentismo, donde la persona acude pero no rinde con normalidad. Esta última modalidad, aunque menos visible, ha crecido en paralelo al aumento de la presión laboral. Los especialistas coinciden en que el absentismo no es un simple indicador administrativo, sino un síntoma de problemas de salud, organización, liderazgo o ergonomía. Esta situación exige abordar tanto la dimensión médica como la psicosocial y estructural del trabajo.

Tipos de absentismo laboral

Absentismo justificado

Incluye bajas médicas y permisos reconocidos legalmente. La Seguridad Social confirma que los problemas musculoesqueléticos siguen encabezando las causas de baja temporal. Esto afecta especialmente a puestos sedentarios, donde el mobiliario inadecuado incrementa el riesgo de dolor lumbar, cervicalgia o tendinitis. Cuando los equipos disponen de sillas de escritorio regulables y un entorno adaptado, las incidencias disminuyen de forma notable.

Absentismo injustificado

Aparece cuando el trabajador falta sin motivo reconocido y suele estar relacionado con falta de motivación, conflictos internos o expectativas de trabajo poco claras. Las empresas que registran aumentos en esta categoría suelen presentar también problemas de comunicación interna o sensación de falta de reconocimiento.

Presentismo

Más difícil de medir, pero muy relevante en oficinas. El presentismo implica acudir al trabajo con una disminución evidente del rendimiento. En 2025, diversos estudios de clima laboral confirman un repunte del presentismo asociado al estrés, la sobrecarga y la falta de desconexión digital. Este fenómeno puede generar un coste económico incluso mayor que las ausencias formales.

¿Cómo reducir el absentismo laboral?

Reducir estas cifras exige una combinación de medidas que atiendan tanto la salud como la motivación y la organización interna. Las empresas que mejor resultado obtienen son aquellas que actúan sobre los siguientes ámbitos:

1. Ergonomía y adecuación del puesto de trabajo

En un país donde gran parte del empleo se concentra en puestos administrativos, la ergonomía es un factor determinante. Muchas compañías están renovando sus espacios mediante sillas de oficina ajustables, reposapiés, pantallas a la altura correcta y sistemas de iluminación adecuados. Un entorno cuidado reduce las bajas musculoesqueléticas, una de las principales causas del 5,5 % de horas perdidas por incapacidad temporal en 2025.

2. Flexibilidad y gestión de tiempos

La flexibilidad horaria y los modelos híbridos muestran efectos claros: las empresas que permiten cierto grado de autonomía en la organización del tiempo registran menores tasas de ausencia por causas personales. El teletrabajo parcial, además, ayuda a reducir desplazamientos y favorece la conciliación.

3. Liderazgo con capacidad de escucha

Las organizaciones con menor absentismo suelen tener mandos intermedios formados en comunicación, gestión emocional y resolución de conflictos. Un líder que detecta sobrecarga, clarifica prioridades y reconoce el esfuerzo contribuye a estabilizar los niveles de asistencia. La confianza interna es un factor que no aparece en los informes técnicos, pero influye directamente en el comportamiento cotidiano del equipo.

4. Programas de salud y prevención

Las empresas que ofrecen revisiones médicas internas, talleres de prevención de lesiones, apoyo psicológico o pautas de desconexión digital están reduciendo la duración media de las bajas. La prevención tiene un efecto acumulativo: cuanto antes se actúa, menor es la probabilidad de que un problema puntual derive en una baja prolongada.

5. Claridad normativa y coherencia interna

Los protocolos de ausencias deben ser transparentes y conocidos por toda la plantilla. Cuando las reglas son claras (cómo comunicar una baja, cuándo aportar justificantes, qué hacer en caso de reincorporación) disminuyen los errores y los malentendidos. La coherencia en el tratamiento de los casos genera sensación de justicia organizativa.

6. Formación y desarrollo profesional

Un trabajador que percibe oportunidades de crecimiento muestra mayores niveles de compromiso. La formación continua tiene un efecto directo sobre la motivación y reduce tanto el absentismo injustificado como el presentismo. Sentir que el trabajo tiene un propósito es un factor que influye cada vez más en la asistencia.

La importancia de poner a las personas en el centro

El absentismo laboral no desaparece por sí solo. Se reduce cuando la empresa entiende que el bienestar, la ergonomía, la comunicación y las oportunidades reales de crecimiento forman parte del mismo engranaje. Un equipo cuidado es un equipo que asiste, participa y rinde, y ese es el verdadero objetivo de cualquier estrategia pensada para fortalecer la salud organizativa. Cuando las personas sienten que la empresa se ocupa de ellas, el compromiso crece de forma natural y sostenida.