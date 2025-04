Enfermeras Gestoras: Liderando la Transformación del Cuidado del Paciente

Oviedo acogió a finales de marzo la 35ª edición de las Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, organizadas por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE). En este marco, la compañía de tecnología médica BD reunió a profesionales de la especialidad en una mesa redonda para debatir sobre los avances, desafíos y la mejora de procesos que transformarán y optimizarán su práctica clínica, impactando positivamente en la calidad asistencial y, en consecuencia, logrando mejores resultados para pacientes y mayor eficiencia para el sistema sanitario en su conjunto.

Su rol en la fase preanalítica, en los accesos vasculares e incluso en la gestión de la medicación centraron la conversación entre expertos.

El papel de la Enfermería en la fase preanalítica: clave para un diagnóstico preciso

La digitalización de los procesos sanitarios ha venido a cambiar el paradigma de muchas patologías, mejorando diagnósticos, reduciendo errores y, por tanto, logrando un mejor abordaje y disminución del coste asistencial. Y es que el punto de partida para lograr un manejo y práctica clínica eficientes -y seguros- comienza en la fase preanalítica, es decir, en todos aquellos procesos previos a la realización de pruebas de laboratorio, como la preparación del paciente, la extracción y preparación de muestras o la organización de los procedimientos relacionados, entre otros.

Esta fase, considerada como la más crítica del proceso ya que en ella es donde se produce el mayor número de errores -en torno al 68%-, es crucial para lograr un diagnóstico preciso y de calidad. Así lo evidencian también los datos del estudio ENEAS sobre errores del laboratorio, que pusieron de manifiesto la necesidad de contar con herramientas capaces de prevenir los errores y de contar con profesionales clínicos bien formados, pues se estima que el 25-30% repercuten sobre el cuidado del paciente y entre el 6-10% causan efectos adversos, 75-84% de los cuales se hubiesen podido prevenir.

Teniendo esto en cuenta, los expertos ponen el foco en la necesidad de que los profesionales de enfermería cuenten con una formación continuada en esta fase previa, así como la necesidad de mejorar y hacer más eficientes los procesos clínicos garantizando el uso de las soluciones innovadoras en hospitales.

Miguel Santamaría, supervisor de Enfermería del Hospital Universitario Severo Ochoa, ponía en valor el papel de los profesionales de enfermería afirmando que “el uso de una aplicación de gestión de analíticas en el hospital nos ha permitido mejorar la atención que reciben nuestros pacientes, tanto si vienen a la sala de extracciones o están hospitalizados. A través de la misma, la enfermera dispone de toda la información necesaria relacionada con la extracción u obtención de cada muestra, de manera clara y sencilla, lo que evita errores en su realización. Además, nos permite asociar distintas peticiones de un mismo paciente, lo que evita visitas repetidas e innecesarias al hospital, y evita también duplicar pruebas, mejorando los tiempos de respuesta, agilizando los diagnósticos.

Gracias a su implementación en la sala de extracciones del hospital y centro de especialidades, nuestros pacientes son atendidos en menos de 10 minutos en más del 85% de los casos.

Pero, sin lugar a dudas, no puedo dejar de mencionar otro de los puntos importantes que nos ofrece la aplicación, como es disponer en tiempo real de la trazabilidad total de todo el proceso, conociendo el estado de las peticiones y resolviendo posibles incidencias sobre las mismas”.

Acceso Vascular: liderazgo del rol enfermero en la primera línea de la atención

Por otro lado, el acceso vascular representa una importante vía de trabajo para la profesión, siendo este el procedimiento invasivo más común a nivel global y representando una puerta de entrada vital para el tratamiento de hasta el 90% de los pacientes hospitalizados.

Sin embargo, este procedimiento esconde una complejidad que a menudo pasa desapercibida: desde la selección del dispositivo adecuado hasta la administración de la terapia, en el proceso intervienen múltiples pasos, productos y profesionales sanitarios de diversas especialidades.

Además, durante la realización de esta práctica se incrementa el riesgo de complicaciones, especialmente las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con el catéter (CR-BSI). Más allá del evidente impacto que causan en la salud del paciente, estas infecciones representan una carga económica considerable para el sistema sanitario -de más de 5.500€ por paciente- al prolongar la estancia hospitalaria hasta en doce días.

Según Inés Corcuera, jefa de Área de Desarrollo en Cuidados e Innovación y presidenta Comité de Expertos de Terapia IV del Hospital Universitario de Navarra, esta situación podría reducirse significativamente mediante la implementación de protocolos estandarizados y la formación continua del personal de enfermería en accesos vasculares, según sus palabras: “Es fundamental planificar la implementación de un Equipo de Infusión y Acceso Vascular (EIAV) antes de empezar a usar dispositivos venosos, ya que la aparición de complicaciones relacionadas con los catéteres ha sido ampliamente descrita en la literatura científica y en un porcentaje de casos es inevitable al depender de múltiples factores. Por lo tanto, es esencial contar con protocolos estandarizados que respalden la actividad enfermera, liderar la formación en relación a accesos vasculares que los profesionales van a recibir e intervenir sobre la inserción, el cuidado y mantenimiento de los catéteres. Esto último sí es algo sobre lo que se puede trabajar, desde el liderazgo enfermero, para tratar de minimizar las complicaciones en colaboración con otros profesionales. En los 7 años en los que hemos avanzado en nuestro centro con el EIAV, hemos conseguido monitorizar las complicaciones que sufren los pacientes, minimizarlas y ofrecer una atención de calidad y satisfactoria como se evidenció en el estudio llevado a cabo en 2018. Así mismo, constatamos un importante ahorro de costes al suponer un ahorro de 353.54 euros por PICC colocado por el EIAV versus los colocados por otros profesionales”.

Enfermería como garante en procesos conectados de gestión de medicación: seguridad y eficiencia de la mano de la tecnología

La gestión de medicamentos, un pilar fundamental de la calidad y eficiencia en la atención clínica, también enfrenta desafíos que impactan directamente en la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario. Se estima que cada año, entre 60.000 y 131.000 pacientes fallecen en Europa debido a errores de medicación. En España, los incidentes relacionados con la gestión de la medicación son aquellos que más se notifican en el sistema, contando con una prevalencia anual del 20%.

Estos errores, a menudo derivados de la falta de trazabilidad y eficiencia en el proceso de medicación, no solo tienen consecuencias devastadoras para los pacientes, sino que también socavan la viabilidad económica del sistema sanitario, generando costes innecesarios y limitando el potencial de ahorro. Esto pone en valor la necesidad de contar con herramientas que garanticen su éxito, más aún si cabe tratándose de un contexto en el que la tecnología sanitaria está redefiniendo y complementando las funciones y responsabilidades de los profesionales de enfermería.

En palabras de Alicia González Pozuelo, supervisora de Hospitalización Onco-hematológica, Cuidados Paliativos y Cardiología del Hospital Universitario de Fuenlabrada, “la gestión de la medicación conectada representa una evolución necesaria en la administración de medicamentos, transformando profundamente la práctica de enfermería, estableciendo nuevos estándares de calidad y seguridad asistencial. El éxito dependerá de mantener al profesional sanitario como centro del proceso, con la tecnología como herramienta facilitadora y no como sustituto del juicio clínico”.

Enfoque colaborativo

Álvaro Ramos Acosta, subdirector de Enfermería del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y moderador de la mesa, lanzó un mensaje claro y contundente: el sistema sanitario no puede permitirse seguir gestionando el presente con esquemas del pasado. Reivindicó la necesidad de un enfoque colaborativo que rompa esquemas, active redes reales de trabajo en equipo y sitúe a las personas, profesionales y pacientes, en el centro de las decisiones. “La comunicación efectiva y el aprendizaje continuo ya no son opciones, son condiciones de supervivencia organizativa”, afirma. En sus palabras, “vivimos un momento en el que las enfermeras gestoras no deben pedir permiso para liderar: deben ser reconocidas como el motor estratégico de un sistema que, si quiere transformarse de verdad, necesita su visión, su capacidad de articular cuidados complejos y su compromiso indiscutible con la calidad y excelencia”.

Con todo lo anterior se hace evidente la amplia presencia de la enfermería a lo largo del camino del cuidado del paciente. Por ello, su formación y actualización y la mejora de competencias y de herramientas disponibles para su práctica clínica no solo mejorarán la calidad del cuidado, sino que también tendrán un impacto significativo en la experiencia y recuperación del paciente. Así lo corroboró Jesús Sanz, presidente de ANDE, al afirmar que reconocer y valorar su contribución es esencial para fortalecer nuestro sistema de salud y garantizar el bienestar de todos los pacientes: “Estas Jornadas han permitido profundizar en aspectos vinculados con la investigación, formación, regulación y promoción de la salud por parte de las enfermeras. También han facilitado un espacio de encuentro, de escucha y de reflexión, en el que hemos compartido experiencias, buenas prácticas, desafíos y propuestas para avanzar hacia una gestión sanitaria más humana, más eficiente y, sin duda, más enfermera. Este avance se alcanza desde el compromiso que nos lleva a transformar la realidad para dar una mejor atención a los ciudadanos y a que este Sistema Sanitario sea sostenible en el tiempo”.