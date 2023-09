Hawkers lanza su primera colección con la reconocida artista internacional Tini

La firma internacional de eyewear Hawkers y la superestrella argentina Tini Stoessel, una de las figuras más relevantes de la música latina a nivel mundial, han lanzado su primera colección conjunta, una propuesta inspirada en los Y2K y que ya está a la venta en la web de Hawkers.

Hawkers y la cantante conocida como la Triple T consolidan así una alianza que comenzó el pasado mes de mayo cuando la empresa de origen español anunció que había elegido a la cantante como su nueva embajadora. Con más de 34 millones de seguidores en sus redes sociales, Tini ha impreso su sello personal en una colección inspirada en la década de los dos mil, una tendencia que seguirá pisando fuerte en las pasarelas de todo el mundo durante la temporada 2023-2024.

Tini, una apasionada de la moda, confiesa que se ha sentido muy ilusionada con el proyecto de Hawkers desde el principio: “Soy fanática de las gafas, colecciono anteojos desde que soy chiquita y siento que terminan de armar el look. Lo que más me gustó fue haber podido pensar en gafas que identifiquen mi personalidad y pensar en la diversidad de gente que también ama las gafas y en cómo, con mi impronta, puedan sentirse identificados ellos también. Me gustó crear y pensar en la campaña, en las fotos, en el estilismo, en la comunicación. ¡Con Hawkers todo se dio de forma natural y genuina y eso fue lo más lindo!“.

El resultado de esta explosiva colaboración es una propuesta vibrante y fresca inspirada en su totalidad en los Y2K, la tendencia que reina actualmente en las pasarelas y el streetstyle de todo el mundo. La artista argentina comenta que se trata de una colección en la que cualquier persona puede encontrar su modelo favorito: “Hay tamaños chicos, tamaños grandes, diferentes colores; eso lo pensamos así para que cada persona pueda sentirse identificada. Los anteojos muestran mucho de la personalidad, es de esos accesorios que te hacen sentir bien. En mi caso, siempre tengo a mano unas gafas: las uso para salir, para shows, para la mañana, en mi trabajo…; forman parte de mi vida”.

Una colección polivalente formada por 4 diseños que nos trae modelos urbanos como el Sour, que reivindica el look ravero de los 2000 con sus lentes ahumadas degradadas, o el Argenta, enigmático y elegante gracias a su diseño super slim ovalado; también encontramos gafas futuristas como las Code, en total black con un exagerado estilo cat eye, o statement sunglasses como las Flechazo, sofisticadas y atrevidas. Todos los modelos de esta exclusiva colección son unisex, están realizados con materiales premium de alta calidad y llevan la firma personal de Tini en el interior de la patilla.

La cantante se suma así a la lista de celebridades internacionales que diseñan para Hawkers como el astro colombiano Manuel Turizo, que ha arrasado en ventas en todo el mundo con su primera colección, o el piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly y la actriz española Paula Echevarría, que llevan ya varios años aliados con la firma de eyewear.

HAWKERS X TINI- SOUR – 54,99 euros

Tini viste sus ojos de oro rosa con este diseño de gafas de sol super slim en acero inoxidable. Una silueta rectangular con puente angular, lentes negras ahumadas con efecto degradado y terminales extra largos de acetato transparente que reivindica el look urbano y ravero de los años 2000.

HAWKERS X TINI- SOUR Hawkers

- Modelo Unisex

- Lentes de TR18 con el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster. Respetuoso con el medio ambiente y proporciona un equilibrio único entre claridad y resistencia

- Lentes categoría 3 y protección uv400 que ofrecen una protección antideslumbrante superior

- Montura metálica libre de níquel que las hace altamente resistentes a la corrosión y mucho más fuertes

- Almohadillas de silicona antideslizantes y anti-alérgicas y bisagra de 3 barras para un mayor agarre y durabilidad

HAWKERS X TINI- FLECHAZO – 59,99 euros

Tini presenta estas gafas de sol bajo el nombre de “Flechazo” como tributo a su último álbum. Una silueta retro slim chunky rectangular de inspiración 2000 que combina montura de acetato color amarillo transparente con varillas metálicas interiores y lentes negras.

HAWKERS X TINI- FLECHAZO Hawkers

- Modelo Unisex

- Lentes de TR18 con el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster. Respetuoso con el medio ambiente y proporciona un equilibrio único entre claridad y resistencia

- Lentes categoría 3 y protección uv400 que ofrecen una protección antideslumbrante

- Montura en acetato de celulosa de alta calidad que aporta una máxima resistencia y durabilidad

- Bisagra de 5 barras para un mayor agarre y durabilidad

HAWKERS X TINI – CODE – 59,99 euros

Tini nos presenta sus gafas de sol CODE fabricadas en acetato de alta calidad. Una silueta total black de estilo cat eye exagerado que combina curvas acentuadas y angulosas para un look futurista show time.

HAWKERS X TINI – CODE Hawkers

- Modelo Unisex

- Lentes de TR18 con el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster. Respetuoso con el medio ambiente y proporciona un equilibrio único entre claridad y resistencia

- Lentes categoría 3 y protección uv400 que ofrecen una protección antideslumbrante

– Montura en acetato de celulosa de alta calidad que aporta una máxima resistencia y durabilidad.

- Bisagra de 5 barras para un mayor agarre y durabilidad.

HAWKERS X TINI- ARGENTA – 54,99 euros

El modelo Argenta de Tini recibe su nombre en honor a las raíces de la artista argentina. Un diseño super slim ovalado all black en acero inoxidable con doble puente, terminales extra largos de acetato y lentes negras, inspirado en la cultura rave de los 2000.

HAWKERS X TINI – CODE Hawkers

- Modelo Unisex

- Lentes de TR18 con el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster. Respetuoso con el medio ambiente y proporciona un equilibrio único entre claridad y resistencia

- Lentes categoría 3 y protección uv400 que ofrecen una protección antideslumbrante

- Montura metálica libre de níquel que las hace altamente resistentes a la corrosión y mucho más fuertes

- Almohadillas de silicona antideslizantes y anti-alérgicas

- Bisagra de 3 barras para un mayor agarre y durabilidad.

Sobre Hawkers

De origen español y nacida en el entorno digital en 2013, Hawkers ha abanderado desde su creación un cambio de paradigma en el sector bajo un modelo de marketing online rompedor y una propuesta de valor completa para los consumidores.

Actualmente la compañía opera en más de 80 países a través de su web, tiene más de 70 tiendas en España, Italia y Portugal, y ha incorporado a su oferta la división de óptica Hawkers Eyewear, un proyecto en expansión, y que cuenta ya con 15 ópticas entre España y Portugal.

En 2021 abrió una fábrica de producción propia en la localidad de Elche- la primera y única en España- y cuenta con colaboradores de renombre de índole internacional: la actriz e influencer española Paula Echevarría, superestrellas de la música internacional como Manuel Turizo y Anuel AA, o el piloto de F1 Pierre Gasly, cuyas colecciones han batido récords de ventas este último año.

Hawkers está considerada como una de las 10 marcas españolas de moda más reconocidas a nivel internacional. Tan solo tres años después de su nacimiento, la compañía se situó entre las 3 primeras firmas de gafas de sol del mundo por unidades vendidas y es caso de éxito mundial para Facebook, Twitter y Shopify.