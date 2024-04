Si Mar Flores dice que este es su combo perfecto para lucir 'efecto buena cara' esta primavera, nosotras solo podemos copiarla

La estábamos esperando como agua de mayo, y por fin hemos dejado atrás el invierno para empezar la primavera. Los días son más largos, pronto llegará el cambio de armario, y con todo ello, nuestro deseo de lucir ese "efecto buena cara". El maquillaje de tu neceser no debería ser el mismo durante los 365 días del año. Durante el invierno buscas una cobertura alta en la piel y, cuando suben las temperaturas, prefieres utilizar productos ligeros y con tonos más vivos. Y eso es lo que pasa cuando llega la primavera, y Mar Flores lo tiene claro con este combo de Atashi Cellular Cosmetics que se ha convertido en su favorito tanto como tratamiento como 'make up no make up' para lucir una piel radiante que tanto buscamos en estos meses del año. Ahora que acaba de comenzar la temporada primaveral, recurrimos a los mismos productos que la ex modelo para conseguir un rostro jugoso, fresco y de ‘efecto buena cara' durante los próximos meses. Dos productos de Atashi Cellular Cosmetics de Laboratorios Phergal, que la celebritie nos ha dejado claro que utiliza para una piel perfecta sin necesidad de maquillaje en esta primavera: K-Bioferment Therapy Cream y la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi.

"GRWM beauty edition y en menos de 5min. Por supuesto, con mi marca favorita y de la que soy embajadora Atashi Cellular Cosmetics. Primero me aplico K-Bioferment Cream, pre-tratamiento basado en la cosmética coreana y después la DD Cream (me encanta lo luminosa que me deja la piel). Termino con máscara de pestañas y gloss. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el resultado?", explica Mar Flores con este vídeo en Instagram.

Estos dos productos de Atashi Cellular Cosmetics están disponibles en su web, en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés y son perfectos para lucir una piel sin filtros, pues la cuidan y perfeccionan a cualquier edad.

K-Bioferment Therapy Cream (por 27,45 euros en su web)

K-Bioferment Therapy Cream es un pretratamiento de día basado en la cosmética coreana que Mar Flores utiliza durante todo el año para preparar su piel antes de aplicar el tratamiento habitual o maquillaje. Este producto antiedad multicorrector posee un efecto flash revitalizante, reactivador y regenerador que consigue calmar hasta las pieles más estresadas por la rutina diaria. Con este producto consigues equilibrar el microbioma de la piel y mejorar su textura, minimizando los poros y consiguiendo un efecto lifting inmediato. Es capaz de fortalecer el microbioma de la piel y combatir el estrés epigenético, causaante del 70% del envejecimiento de la piel. Todo esto es posible gracias a su revolucionaria fórmula con pre/pro y postbióticos, biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico, Ácido Hialurónico, Fucocert® y Ecoskin®; y Skin Boosters como el Hongo Ganoderma Lucidum y el Alga Roja (una pantalla natural para el fotoenvejecimiento).

K-Bioferment Therapy Cream. Athasi Cellular Cosmetics

¿Cómo aplicarlo? Como explica Mar Flores en su publicación de Instagram, se tiene que aplicar con el rostro limpio y tonificado antes de cualquier producto por la mañana. Hace la función de tu prebase diaria antes de tu tratamiento o maquillaje, extendiéndola bien por tu piel con suaves masajes.

DD Cream Nude Skin Perfection fotoprotector SPF 15 de Atashi (ahora por 30,01 euros en su web)

La DD Cream 8 en 1, de Atashi Cellular Cosmetics es el producto ideal para quienes deseen un "efecto buena cara" en este inicio de la primavera. Funciona como tratamiento antiedad, aporta luminosidad y ligereza. Entre sus propiedades resalta que atenúa las manchas y minimiza los poros con efecto botox natural, y protege con SPF 15. Además de contener Extracto Biotecnológico de Gardenia jasminoides regeneradora de colágeno nativo, y Perla Negra, Retinol liposomado, vitamina C y E, Spilanhol 50 (efecto botox natural) y Micropigmentos ultraintensos y Dermosens y acticire que calma la piel y aceites biológicos de jojoba, mimosa y meadowfoam que subliman al instante.

También hace la función de corrector antiarrugas profundas, incrementando la producción de colágeno, restaura la matriz celular y tiene efecto lifting inmediato para reducir el tamaño de las arrugas. Con efecto antiestrés, gracias a sus activos que favorecen la liberación de neurotransmisores involucrados en la relajación y el confort de las terminaciones nerviosas existentes a flor de piel para mejorar el tonos. También las defensas aumentan, mejorando la protección de las manchas solares a la vez que los poros, y el microrelieve se atenúan. Elimina las imperfecciones, le devuelve la luminosidad perdida y le dan un aspecto eternamente joven. ¿Ahora entiendes por qué Mar Flores lo usa a diario? Para 9 de cada 10 mujeres la DD Cream es el aliado perfecto para un efecto buena cara*.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi. Atashi Cellular Cosmetics

¿Cómo aplicarla? Sobre la piel limpia del rostro y cuello o después de aplicar tu tratamiento hidratante habitual. Es muy fácil de aplicar, lo puedes hacer directamente con las manos para conseguir esa cobertura más ligera y que se funda aún más con la piel para ese 'efecto buena cara' primaveral que buscamos conseguir.

Un combo de belleza de Atashi Cellular Cosmetics que Mar Flores ya nos ha dejado claro que es su mejor aliado diario para lucir radiante en este mes de abril. Además, se puede comprar este dúo en la web en formato neceser, con el Cofre Ritual Energia y Glow de Atashi Cellular Cosmetics.

