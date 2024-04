La preservación de la música tradicional, en el foco del Ciclo Folklore(s)

En la última década han surgido varios artistas y colectivos culturales que reivindican la música tradicional de la península ibérica y que han traído a los escenarios melodías casi perdidas de los diferentes pueblos de España y Portugal. Estas figuras, que, además de ser artistas, han ejercido de “recopiladores” haciendo un inmenso trabajo de campo por los pueblos, han conseguido incluir de nuevo este tipo de música en el panorama artístico nacional e internacional, fomentando un renacer del folklore que ha resultado ser muy interesante para músicos más jóvenes, que comienzan a mezclarlo y a descubrir sus rítmicas, temáticas y armonías.

El éxito de propuestas como las de Mercedes Peón, Baiuca o Tanxugueiras, que han conseguido que la juventud baile al ritmo de la electrónica a partir de profundas raíces tradicionales, podría explicarse por la necesidad inherente de todo ser humano de recuperar sus raíces, sus señas de identidad, en un mundo cada vez más globalizado.

El grupo de música tradicional castellana El Naán es otro de los protagonistas de la próxima edición del Ciclo Folklore(s), con su concierto del 19 de abril en el Café Berlín Fundación Música Creativa

La cita anual con el folk

Rozalén, que participó en la última edición del ciclo Folklore(s), demostró en su último disco Matriz que el folklore puede integrarse con éxito en la música más mainstream, ahondando en las canciones tradicionales de las diferentes regiones españolas pero con una influencia musical moderna. En el álbum quiso dar visibilidad a la riqueza musical de toda la geografía española, y cuenta con temas en euskera, gallego, asturiano o catalán. Muchos de ellos, con otras destacadas figuras del folklore como Eliseo Parra, Silvia Pérez Cruz, el dúo Fetén Fetén o el asturiano Rodrigo Cuevas, flamante Premio Nacional de Músicas Actuales en 2023 y que se autodefine como “agitador folklórico”.

El grupo de música tradicional castellana El Naán es otro de los protagonistas de la próxima edición de este ciclo impulsado por la Fundación Música Creativa. Pese a la popularidad que ha recibido la banda en los últimos años, gracias a su colaboración en la última gira de Vetusta Morla, con directos memorables como el del Wanda Metropolitano, no reniega de sus orígenes, en los páramos del Cerrato palentino, desde los que sigue explorando la raíz étnica a través de la música tradicional.

Eliseo Parra, uno de los folcloristas más veteranos, que también participará en el ciclo Folklore(s) con un monográfico sobre canto y percusión tradicional, vive con ilusión esta eclosión del folk, pero recuerda que “es el fruto de que unos y otros llevemos ya medio siglo recreando la música de tradición oral, incluso en los tiempos más adversos”.

El primer Máster en Folklore

Como comenta Laura Poggio, directora de la Fundación Música Creativa, “el folklore sigue siendo una música de tradición oral que debe transmitirse para seguir viva. No queremos el folklore en un museo, o no solamente. Queremos preservarlo y hacerlo evolucionar. Desde el máximo respeto a las figuras que son referentes y acogiendo a las nuevas generaciones que vienen con ese conocimiento académico, que no es más que una herramienta para transmitir la tradición con mayor rigor, de una forma más fiel”.

La Fundación Música Creativa también es impulsora del primer Máster en Enseñanzas Artísticas en Interpretación del Folklore de la Península Ibérica, que contribuye a preservar las tradiciones permitiendo, entre otras cosas, que músicos profesionales tengan acceso a un vasto patrimonio musical. O que puedan profundizar en otros aspectos interpretativos poco presentes en los estudios de la universidad española: los repertorios del folklore actual y su relación con las músicas populares urbanas, el jazz y el flamenco.

La banda de folk Ursaria da una nueva vuelta de tuerca en la exaltación de las músicas populares madrileñas, intentando recolectar lo urbano y lo rural. Tocarán en el Café Berlín el 18 de abril dentro del Ciclo Folklore(s) Fundación Música Creativa

Programación del Ciclo Folklore(s)

- Jueves 18 de abril:

Concierto: Ursaria | Café Berlín, 20.00 h

- Viernes 19 de abril:

Encuentro: Creación de nuevo folklore, con Blanca Altable, Carles Dénia, El Gato con Jotas y Yolanda Criado | Auditorio Música Creativa, 19.00 h

Concierto: El Naán + Creativa Folk Ensemble | Café Berlín, 22.30 h

- Sábado 20 de abril:

Monográfico: Curso avanzado de canto y percusión tradicional con Eliseo Parra | Escuela Municipal de Música y Danza Mª Dolores Pradera, 10.00 h

Monográfico: Danza de raíz con Lucía López | Escuela Municipal de Música y Danza Mª Dolores Pradera, 17.30 h

- Domingo 21 de abril:

Monográfico: Percusión de mano y cantares de tradición oral gallegos con Leni Pérez | Escuela Municipal de Música y Danza Mª Dolores Pradera, 10.00 h

Monográfico: Danza de raíz con Lucía López | Escuela Municipal de Música y Danza Mª Dolores Pradera, 17.30 h

musicacreativa.com