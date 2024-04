El secreto para resucitar la piel y calmar la mente de Ana Boyer es este sérum de venta en farmacias

Todas buscamos el secreto de la eterna juventud, y cómo cuidar nuestro rostro para que el paso de los años no dejen huella. Por eso es muy importante encontrar los productos adecuados que nos ayuden a lucir una piel perfecta todo el año, y más después del invierno que tendemos a tenerla más reseca y necesita un extra de mimo. Uno de los básicos que no debería faltar en una rutina de skincare es un sérum, un tratamiento concentrado que se absorba rápidamente y penetra a las capas más profundas de la piel. Atashi ha lanzado recientemente L'Essenza Eterna, el secreto de la eterna juventud, que no solo cuenta con múltiples beneficios que elevarán tu rutina de skincare a otro nivel. Ana Boyer ha sido la última celebritie española en caer rendida a este tratamiento, como ya lo hicieron Carmen Lomana o Mar Flores. L’Essenza Eterna, es el elixir todo en uno elaborado con la máxima excelencia. L’Essenza Eterna es la combinación perfecta de activos, escogidos cuidadosamente para garantizar una regeneración celular y un resultado antiedad inmediato en la piel. ¿Te atreves a descubrir el secreto de la belleza eterna?

"El nuevo sérum L'Essenza Eterna de Atashi Cellular Cosmetics consigue darle luz a mi piel. Con ingredientes naturales como el bakuchiol, es vegano y ofrece un efecto antiedad instantáneo que adoro. Además, viene con un corazón de ágata que facilita su aplicación y mejora su absorción", cuenta Ana Boyer

Este sérum es un cosmético inteligente que promete alinearse con los ritmos circadianos de tu piel, asegurando que cada aplicación sea un paso hacia delante en tu viaje hacia la belleza atemporal, potenciando los resultados en la lucha contra los signos del tiempo. Uno de sus ingredientes estrella es el Bakuchiol (o fitoretinol), una solución perfecta para reducir las arrugas y aumentar la luminosidad de la piel, apto hasta para las pieles más sensibles y reactivas. Este componente, junto al ácido ferúlico natural, el extracto de romero y la "Planta de la Resurrección" (Myramaze® - Essence Myrothamnus), dan lugar a una formulación exclusiva. Por todo ello, este sérum con Bakuchiol (o fitoretinol) y ácido ferúlico 100% puro de origen natural, se ha convertido en un imprescindible en la rutina de belleza de Ana Boyer.

Otro ingrediente estrella es el Methylsilanol, un componente que desempeña un papel vital en la salud y apariencia de la piel contribuyendo a la formación de colágeno y la elastina promoviendo la regeneración natural. El Ácido Ferúlico natural 100% puro y el Extracto de Romero son dos poderosos antioxidantes que aportan firmeza, refuerzan la barrera cutánea, reequilibran el biorritmo de la piel, aumentan la hidratación y reducen el enrojecimiento. También contiene Myramaze® Essence-Myrothamnus, conocido como "la planta de la resurrección" promueve la relajación y el rejuvenecimiento de los fibroblastos, reduciendo las arrugas y haciendo que nuestro rostro luzca descansado. Además, tiene efectos hidratantes y fortalecedores de la barrera cutánea.

Este sérum que también refuerza la función barrera de la piel y nos protege de los radicales libres, la ondas Wifi, y la luz azul de las pantallas gracias a que contiene Betacarotenos y Luteína natural. La combinación de sus ingredientes se completa con la Vainilla Planifolia (la única de las 117 especies que tiene propiedades regenerantes), Vitamina E contra la inflamación crónica de la piel, Aceite de Avellana Bio que proporciona una intensa hidratación y nutrición.

¿Cómo aplicar L'Essenza Eterna?

Con la piel limpia y tonificada, basta con calentar una o dos pulsaciones de este elixir con las manos y realizar suaves toques en el rostro, cuello y escote, inhalando el aroma mientras la piel absorbe sus poderosos activos. Este gesto, repetido a diario por la mañana y por la noche, brinda un momento de conexión y calma mental que transforma la piel. A continuación, realiza un un masaje con las manos o uno linfático con el Corazón de Ágatha de borde estriado que viene de regalo con este exclusivo cofre.

