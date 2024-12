TEC MOON: tecnología española que revoluciona el descanso

TEC MOON, una empresa 100% española, ha logrado en tan solo siete años posicionarse como una marca de referencia en el sector del descanso. Con sede en Madrid y fabricación en Valencia, la firma ha apostado desde sus inicios por la innovación tecnológica para mejorar la calidad del sueño. Esta combinación de investigación y desarrollo ha llevado a que deportistas de élite, como Lionel Messi, Saúl Ñíguez, Dani Ceballos y Sergio Canales en el fútbol, así como figuras destacadas del balonmano y el pádel, confíen en sus productos. Además, la actriz Macarena Gómez y la periodista Angie Rigueiro han destacado la calidad de los colchones TEC MOON, consolidando la posición de la marca como un referente que trasciende disciplinas y estilos de vida.

Pero ¿qué hace tan especial a TEC MOON y por qué sus colchones se han convertido en una herramienta esencial para optimizar el descanso?

Un descanso diseñado para los más exigentes

En el mundo del deporte de élite, el descanso no es opcional: es una parte fundamental de la recuperación y el rendimiento. Los deportistas someten sus cuerpos a entrenamientos intensos y competiciones exigentes, por lo que necesitan un sueño que no solo sea reparador, sino que también ayude a regenerar músculos, liberar tensiones y optimizar su estado físico y mental. Es aquí donde TEC MOON destaca al desarrollar tecnologías propias que no solo ofrecen comodidad, sino soluciones específicas a problemas habituales relacionados con el sueño.

[[H2:Tecnología IMS ENERGY™: masaje para la recuperación muscular]]

Una de las innovaciones más destacadas de TEC MOON es su tecnología IMS ENERGY™, un sistema de masaje por vibración integrado en sus colchones. Este sistema no es un simple complemento: está diseñado para actuar directamente sobre la musculatura, proporcionando un alivio efectivo del estrés físico acumulado durante el día.

La vibración mejora la circulación sanguínea y linfática, lo que facilita la oxigenación de los músculos y la eliminación de toxinas. Esto no solo beneficia a deportistas que buscan recuperarse más rápido tras un esfuerzo físico, sino también a personas que sufren contracturas o tensiones en el cuerpo debido a largas horas de trabajo o estrés diario.

Además, la vibración tiene un efecto relajante sobre el sistema nervioso, ayudando a preparar el cuerpo y la mente para un sueño más profundo y reparador. Esta tecnología, exclusiva de TEC MOON, es un ejemplo claro de cómo la empresa combina ciencia y tecnología para marcar una diferencia en el bienestar de sus usuarios.

La tecnología WARM FEET™ de TEC MOON combate los pies fríos y mejora laa circulación, ayudando a conciliar el sueño rápidamente. TEC MOON

Calor para los pies: un problema habitual, una solución innovadora

Otro de los grandes problemas que afecta al sueño de muchas personas es la sensación de frío en los pies. Este síntoma, que puede deberse a problemas de circulación o simplemente a bajas temperaturas, dificulta la conciliación del sueño. TEC MOON ha desarrollado la tecnología WARM FEET™, que proporciona calor localizado en la zona de los pies para combatir este inconveniente.

El calor no solo mejora el confort inmediato, sino que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y estimular la circulación en las extremidades inferiores. Esta solución, simple pero efectiva, es especialmente beneficiosa para quienes sufren de mala circulación o pies crónicamente fríos, ofreciendo una experiencia de descanso mucho más placentera.

Tejidos avanzados: más allá de la comodidad

TEC MOON no solo innova en sistemas internos, sino también en los materiales que componen sus colchones. Utilizando nanotecnología y materiales biosaludables como grafeno, carbono activo, oro y plata, han conseguido desarrollar tejidos que cumplen varias funciones clave.

En primer lugar, estos materiales son altamente transpirables, lo que evita la acumulación de calor y humedad durante el sueño. Esto es fundamental para quienes buscan mantener una temperatura corporal óptima durante la noche, especialmente en climas cálidos o tras actividades físicas intensas.

En segundo lugar, los tejidos son antibacterianos y autohigienizantes gracias a su tecnología UV-CLEAN™, que elimina bacterias y ácaros al exponer el colchón a la luz solar durante unos minutos. Esto no solo mejora la higiene, sino que también reduce problemas respiratorios asociados a la acumulación de alérgenos, haciendo de TEC MOON una opción ideal para personas con alergias o sensibilidad a los ácaros.

La marca dispone de una amplia variedad de productos diseñados para adaptarse a diferentes presupuestos, sin comprometer la calidad del sueño TEC MOON

Calidad española como bandera

Uno de los pilares fundamentales de TEC MOON es su identidad como empresa 100% española. Desde su sede en Madrid hasta su fábrica en Valencia, la compañía se enorgullece de diseñar y fabricar localmente todos sus productos. Esta cercanía les permite controlar cada detalle del proceso de producción, garantizando estándares de calidad que han sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

La fabricación local también les permite responder rápidamente a las necesidades de sus clientes, adaptándose a las demandas de un mercado que valora cada vez más la personalización y la sostenibilidad en los productos.

TEC MOON y la Kings League

En la Kings League, tanto jóvenes promesas como veteranos confían en TEC MOON para optimizar su descanso y recuperación. Jugadores como Marc Briones, Aleix Lage, Joel Banyuls, Sergio Juste y Víctor Cócera han incorporado los colchones de la marca española en sus rutinas, beneficiándose de tecnologías que alivian tensiones musculares y mejoran la calidad del sueño. Esta elección refleja la confianza de deportistas de diversas trayectorias en las innovaciones de TEC MOON para mantener un rendimiento óptimo en la competición.

TEC MOON: Innovación y calidad para todos los presupuestos

TEC MOON destaca por su enfoque en el descanso avanzado, ofreciendo colchones de alta gama, como el premiado Pro S, equipado con sistemas exclusivos de masaje y calor en los pies. Pero su compromiso con la excelencia no se detiene ahí: la marca también dispone de una amplia variedad de productos diseñados para adaptarse a diferentes presupuestos, sin comprometer la calidad del sueño.

Hasta sus modelos más accesibles integran tecnologías de vanguardia en sus tejidos y núcleos, proporcionando un descanso óptimo a un precio asequible. En sus opciones más económicas, TEC MOON incorpora su innovadora tecnología SMARTISSUE™, basada en materiales biosaludables y nanotecnología para potenciar la recuperación durante el sueño..

Además, su tecnología UV-CLEAN™, también está presente en todos sus colchones. Esta permite de autohigienización del colchón al exponerse a la luz solar, activando propiedades bactericidas y acaricidas que garantizan un entorno limpio y saludable.

Este compromiso con la innovación accesible asegura que todos los clientes, independientemente de su presupuesto, puedan disfrutar de un reparador descanso respaldado por la garantía de calidad de una marca líder en el sector del descanso.

tecmoon.com