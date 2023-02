También hoy Marta es responsable de haber tejido una valiosa red de apoyo emocional y de visibilidad del cáncer de mama, a través de su cuenta de Instagram. En ella, la joven comparte la vivencia de dificultades, pero también de cómo aprendió a pedir ayuda.

A nivel físico, Marta pasó por un tratamiento de quimioterapia, mastectomía, operaciones de reconstrucción mamaria. A nivel psicológico, la joven habla de cómo es necesario ser vulnerables: «La vulnerabilidad no es algo malo, si no puedes con todo no pasa nada», incide.

Por el contrario, mostrar lo que sentimos y buscar ayuda para valorarnos y ser felices en aquellos momentos en los que más lo necesitamos es muy valiente, aunque no se perciba así.

“Siempre hay alguien que nos pueda ayudar”

Marta se apoyó en terapias individuales y, más adelante, de grupo que la hicieron avanzar, expresarse y procesar todo el camino. “Hacer terapia me ayudó a gestionar el tsunami que me venía encima”. Este tipo de apoyo es fundamental para un hecho concreto, como puede ser una enfermedad, pero también para muchas situaciones del día a día que pueden llegar a desbordarnos.

Afortunadamente, y aunque ha estado muy denostada, la ayuda psicológica está cada vez menos estigmatizada y va extendiéndose a medida que valoramos más la salud mental y emocional.

Para Marta, este soporte profesional, además, fue la puerta a hablar de muchos de los tabúes que rodean el cáncer hoy en día, con términos como la muerte, la vida sexual, incluso la menopausia que afectan a nivel mental nos pueden arrastrar y perdemos la capacidad de manejar nuestra paz mental.

“No estamos solos, siempre hay alguien que nos puede ayudar”, explica Marta. Expresarnos con libertad y sin miedo a definir lo que sentimos es una acción muy positiva, sobre todo si es con personas que creemos que nos pueden entender mejor.

Cuando Marta recibió su diagnóstico, se sintió “como un extraterrestre”. Por eso, a ella, además de las sesiones individuales, le ayudó mucho la terapia de grupo, con personas en situaciones similares, que le permitieron avanzar, expresarse y procesar todo el camino. Esto, junto al respaldo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) las personas que inician un proceso de tratamiento empiezan a entender ciertas cosas que puede que antes no entendieran.

Marta ha creado, sin esperarlo, una red de apoyo emocional para los momentos difíciles a través de Instagram. Telefónica

En esta línea, Marta creó, sin esperarlo, una red de apoyo emocional para personas que están pasando por un momento difícil a través de su cuenta de Instagram. “Cuando conectamos, podemos hacer cosas increíbles, no tengo ninguna duda”. Para la joven, las ventajas de estar siempre Mejor Conectados es donde reside de verdad la fuerza: “La individualidad no va a ningún sitio”, afirma.

Este tipo de acciones que propician gestos y conversaciones recíprocas ayudan a gestionar las emociones, entenderlas y tratar de que no nos desborden en los momentos difíciles. También resulta esencial tener un objetivo principal que alcanzar. Y es que cuando conectamos somos más fuertes.

