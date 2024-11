"My Wish" de HALLOWEEN: la fragancia que despierta tus deseos más profundos

Con "My Wish", HALLOWEEN Perfumes entra en una nueva dimensión, más sofisticada y actual. Este nuevo pilar olfativo es una invitación para pisar con fuerza y revelar al mundo los anhelos que hacen vibrar a la mujer.

HALLOWEEN Perfumes celebra así la luz interior que toda mujer lleva consigo, recordando que los deseos no solo la definen, sino que la hacen imparable.

"My Wish" es el eau de parfum que acompaña a la mujer a abrazar su verdadera personalidad, porque la luz, se hace con ella.

Un diseño que habla de deseo

El frasco de “My Wish” es una metáfora visual que sugiere que el deseo está al alcance de la mano. Su forma redondeada y su acabado en un intenso degradado rosa simbolizan la capacidad de liberar, sin principio ni fin, los deseos.

El diseño permite que el tapón pueda coronar el frasco o servir como base, ofreciendo a cada persona la libertad de elegir su posición y así invitar a revelar la fuerza de sus deseos.

El acabado dorado del tapón y la placa circular con el logotipo de la fragancia le dan un toque sofisticado, mientras que el rosa intenso degradado del frasco recuerda el rubor que surge cuando uno revela sus sueños más profundos. Este juego de colores y formas convierte el frasco en un objeto de deseo que acompaña a la mujer a mostrar su faceta más desconocida.

Notas olfativas que envuelven y cautivan

Las prestigiosas perfumistas Delphine Lebeau y Domitille Michalon, han creado una fragancia adictiva y fascinante. “Esta creación –explican– es una invitación a sumergirse en un viaje luminoso, aterciopelado y sofisticado. Nos ha encantado explorar la jugosidad de las cerezas en contraste con el bouquet floral puro, blanco y elegante de jazmín y gardenia. Aporta a la fragancia un verdadero toque contemporáneo, que se acompaña de un sensual y delicado trío de caramelo, pachulí y musgo para envolverla finalmente en un aura radiante e irresistible, a la vez que misteriosa”.

Cautivador y femenino "My Wish" se abre paso con una explosión crujiente y fresca de cereza recién cortada y grosella negra, dando lugar a una mezcla afrutada que aporta un toque jugoso y natural a la fragancia.

Una invitación a abrazar la magia

La magia de "My Wish" va más allá de su aroma; es una invitación a abrazar la propia luz y a dejar que los deseos se conviertan en realidad. Con "My Wish", HALLOWEEN Perfumes ha creado un Eau de Parfum que acompaña a cada mujer para que se atreva a revelar su poderosa luz interior.

Para HALLOWEEN Perfumes, una mujer con un deseo es imparable, y "My Wish" busca ser su mejor aliado. En un mundo donde cada día es una oportunidad para irradiar nuestra esencia, esta fragancia se convierte en el toque final, en el destello especial que acompaña cada paso. Con esta creación, HALLOWEEN presenta una propuesta que va más allá del perfume para convertirse en una experiencia sensorial completa y en un tributo a los anhelos y sueños que impulsan a la mujer.

