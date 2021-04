Aunque parezca sacada de los 90, esta campaña de Givenchy es de lo más moderno que veremos hoy

No hay duda de que la moda es cíclica y vuelve constantemente. Hay ocasiones en las que vuelve y no trae nada para destacar, pero otras veces, el estilo retro se actualiza de tal manera que parece haberse inventado algo nuevo y sorprendente. Este es el caso de la campaña de Givenchy para esta temporada.

La campaña, fotografiada por el coreano-alemán Heji Shin, parece sacada de los 90 pero es de lo más moderno que veremos hoy. En ella, la modelo Bella Hadid protagoniza la primera campaña de Matthew M. Williams para Givenchy y no nos cabe duda que este vestido se convertirá en uno de los más deseados de la temporada. Sí, sabemos que los vestidos ceñidos son todo un must have esta primavera, pero con esta propuesta, además, nos enamoramos de detalles como el corte en la zona de los codos.

Givenchy SS21

Hadid está acompañada por la modelo Kendall Jenner, a la que vemos con piezas como un body y un pantalón en color teja, look al que añadió una collar en tamaño XL. En otra de las fotografías, la modelo luce un abrigo negro muy entallado, el bolso dorado Antigona y el nuevo bolso Cut-Out.

Givenchy SS21

Givenchy SS21

El rapero Playboi Carti representa la parte masculina de la campaña.

Givenchy SS21

“Para mí, la moda expresa un punto de vista en el que coexisten la formalidad y la informalidad, la construcción y la comodidad. Mi ethos consiste en el lujo de infundir la ropa con tu propia personalidad, no en que te la pongan. En cada uno de estos retratos, un personaje fuerte lleva un look que refleja quiénes son: ellos son los que dan vida a la ropa”, afirma Williams sobre la campaña en un comunicado.