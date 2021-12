El Morgan Plus 8 más potente de la historia se llama GTR

Tras un boceto de diseño publicado en febrero a modo de teaser, Morgan desvela por completo el Plus 8 GTR. La primera unidad de un total de solo nueve coches se ha completado y está acabada en un precioso tono Yas Marina Blue. No es el único guiño a BMW, ya que el deportivo de estilo retro está equipado con el motor N62 de Baviera, un V8 atmosférico que la marca de lujo alemana abandonó de su línea hace muchos años.

En concreto, se trata de un motor con una cilindrada de 4,8 litros que quizá recuerdes del X5 4.8i / 4.8iS de la segunda generación del SUV, el E70. En esta nueva aplicación, desarrolla 375 caballos de potencia, es decir, 20 caballos más que el X5 4.8iS. También es ligeramente más potente que la configuración instalada en los modelos 550i/650i/750i de mediados de la década de 2000, en la que ofrecía 362 CV.

Morgan Plus 8 FOTO: Morgan Morgan Plus 8

El llamativo acabado es un guiño al coche de carreras Plus 8 “Big Blue” de los años 90 y el coche fue concebido después de que Morgan descubriera unos cuantos chasis rodantes restantes hace unos años. Otros vehículos se entregarán a finales de mes, mientras que los últimos se enviarán a sus legítimos propietarios en el primer trimestre del próximo año.

Morgan afirma que todos y cada uno de los clientes han tenido la oportunidad de trabajar con el equipo de diseño de la empresa para crear un coche verdaderamente a medida. Cinco de los nueve coches se han vendido a los mercados de exportación y los otros cuatro se han quedado en el Reino Unido. Los compradores podían elegir entre una caja de cambios manual de seis velocidades o una automática y escoger entre el volante a la izquierda o a la derecha.

Morgan Plus 8 FOTO: Morgan Morgan Plus 8

La afinación revisada del motor y los escapes dobles tipo cañón no solo han elevado la potencia, sino también la respuesta del acelerador en comparación con el antiguo Plus 8. Los guiños al pasado incluyen las llantas de bloqueo central con un diseño de cinco radios similar al de los Plus 8 de carreras de los años 90, mientras que la línea de hombros alta regresa después de muchas décadas.

El Plus 8 GTR no es el único proyecto especial de Morgan de este año, ya que sigue al Plus Four CX-T con una mayor distancia al suelo para llevar el deportivo de sabor retro fuera de los caminos.

La compañía británica no ha dicho nada sobre el precio del GTR, en parte porque ya se han vendido todos los ejemplares, pero para hacernos una idea de lo que cuesta, pensemos que el Plus Six de 6 cilindros estándar parte de un mínimo de 84.995 libras (99.000 euros al cambio actual).