Así es la mansión de Asleigh Barty, la número 1 del tenis que se retira a los 25 años

El mundo del deporte se ha despertado hoy con una noticia completamente inesperada. Ashleigh Barty, la actual número 1 del circuito femenino del tenis, ha decidido retirarse a los 25 años. Sí, así como suena. Con toda una carrera profesional por delante, la jugadora australiana ya no volverá a esas canchas que le han visto brillar como tenista de éxito absoluto.

Nacida en la ciudad australiana de Ipswich el 24 de abril de 1995, Barty ha conseguido el triunfo en 3 grand slams, Roland Garros en 2019, Wimbledon en 2021 y el Open de Australia del pasado mes de enero, se ha impuesto en otros 12 torneos y, durante toda su carrera, ha ganado casi 24 millones de dólares (cerca de 22 millones de euros).

Sin embargo, la jugadora aussie ha decidido poner fin a su estupenda carrera. “Hoy es un día complicado, lleno de emociones porque me retiro del tenis. Es la primera vez que lo digo y es difícil de decir. Estoy muy feliz y preparada, en mi corazón sé que es el momento, sé que es lo correcto. Estoy muy agradecida por todo lo que el tenis me ha dado, pero sé que es el momento para dar un paso a un lado y perseguir otros sueños”, aseguró Barty, muy emocionada, en un video emitido a través de sus redes sociales.

“Wimbledon el año pasado me cambió mucho, ganarlo era mi verdadero sueño, y después de aquella edición cambió mi perspectiva. Tuve una corazonada en mí, había una parte de mí que no estaba satisfecha, que no estaba completa. Llegó el desafío del Abierto de Australia, que es mi manera perfecta para celebrar el increíble viaje que ha sido mi carrera en el tenis. Quiero perseguir otros sueños”, prosiguió la jugadora australiana.

No es la primera vez, aunque sí la definitiva, que Barty se aleja de las canchas de tenis. Lo hizo con motivo de la pandemia, cuando estuvo sin jugar 11 meses para no tener que salir de su país, y mucho antes, en 2014, cuando decidió parar para refrescar su mente. En ese tiempo, se dedicó a jugar al cricket y llegó a formar parte del Brisbane Heat en la Big Bash League femenina en 2015

Ashleig Barty es una de las personalidades más conocidas del deporte en Australia. Comparte su vida con el golfista Garry Kissick y ambos residen en una impresionante mansión situada en Brookwater, una zona residencial privilegiada al oeste de la ciudad de Brisbane. La casa es espectacular, aunque lo será mucho más la residencia en la que vivirán en el futuro y que estará situada en un terreno colindante que la pareja ha adquirido por algo más de 800.000 euros.

Así son las mansiones de Brookwater. FOTO: https://www.brookwater.com.au/ Así son las mansiones de Brookwater.

En un video realizado por Brookwater Residential y publicado por Daily Mail Australia, la jugadora australiana compartió su alegría por residir muy cerca del lugar en el que nació y reconoció que “no podía imaginar vivir en otro lugar sin viajar por el mundo. Puedes oír los pájaros por la mañana. Puedes ver salir el sol. Son todas esas pequeñas cosas las que hacen que un hogar sea un hogar. Me encanta lo discreto que es el estilo de vida aquí en Brookwater. Ahí es donde me veo para siempre”, aseguró la ahora ex tenista profesional.