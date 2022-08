Impresionante y curioso Aston Martin DB5 Junior First Drive

Aviso a conductores: el nuevo modelo de Aston Martin es a dos tercios de escala y no puede circular por la carretera.

Se trata DB5 Junior. Tras el Ferrari Testa Rossa J y el Bugatti Baby II, de tamaño similar, el DB5 Junior es el último coche de la Little Car Company, de Bicester, Inglaterra. El Aston es el tercer producto de este entusiasta grupo de talentosos ingenieros, que se mantienen ocupados construyendo estas increíbles máquinas a escala, autorizadas por el fabricante, para entusiastas coleccionistas y sus afortunados hijos.

Este diminuto modelo imita la forma del coche más emblemático de Aston Martin con un detalle obsesivo, desde las líneas fluidas de su hermosa carrocería -construida en fibra de vidrio o fibra de carbono- hasta las auténticas insignias de Aston Martin que, aparcado junto a un DB5 de tamaño natural, es un facsímil casi exacto. No es de extrañar que la Little Car Company haya escaneado en 3D un DB5 real como parte del desarrollo del Junior.

La empresa Little Car Company sólo fabricará 1.059 ejemplares, lo que equivale al número de unidades del coche original, con tres versiones diferentes.

Bond... Baby Bond

Aston Martin DB5 Junior First Drive FOTO: Aston Martin

Las opciones incluyen el DB5 Junior, el DB5 Vantage Junior y el DB5 Vantage No Time To Die Edition.

Las matrículas utilizan la misma tecnología que el DB5 real de la película y, aunque las pistolas no disparan munición real, salen de detrás de los faros y hacen ruido y giran con los cañones parpadeando. ¿Y la cortina de humo? El tubo de escape del modelo No Time To Die puede expulsar una hora de humo, lo que te permitirá eludir a cualquiera que te persiga.

El cuero que cubre los asientos es de la calidad que se espera de un Aston Martin de tamaño normal, mientras que el brillo del cromo y el acabado metálico mecanizado del freno de mano hidráulico son igualmente hermosos. Los instrumentos, Smiths según el original, muestran el estado de la batería, un indicador de marcha, la temperatura del motor, la velocidad del vehículo y la potencia. También hay un auténtico reloj del DB5, así como luces indicadoras, un claxon -que todavía me estoy dando una patada por no haber probado- y un simple dial de palanca que selecciona el avance o el retroceso.

Diversión al volante

Aston Martin DB5 Junior First Drive FOTO: Aston Martin

En la corta pista de pruebas de Bicester, los diferentes modelos revelan rápidamente la profundidad de la ingeniería que se ha empleado en ellos. Aston Martin incluso envió a su propio piloto de pruebas ganador de la categoría de Le Mans, Darren Turner, durante un descanso de su trabajo de desarrollo del Valkyrie, para firmar su modelo más pequeño.

La fabricación del DB5 Junior y de los demás modelos de Little Car Company emplea a más de 30 personas en Bicester y a un buen número más en la cadena de suministro. El hecho de que Little lo haga con el respaldo de marcas como Aston Martin, Ferrari y Bugatti subraya su destreza en ingeniería, su integridad y su exigente atención al detalle. El alto nivel de exigencia aquí es inversamente proporcional a la diminuta escala del DB5 Junior.