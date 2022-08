‘Baby’ Montblanc vuelve con una renovación ideal

La colección Montblanc Heritage, un homenaje a los logros vanguardistas de los primeros años de la firma, reinterpreta sus históricos artículos de escritura y los adapta a los estándares actuales con una artesanía refinada durante generaciones. El primer lanzamiento de la línea Rouge et Noir marcó el inicio de una nueva era gloriosa en la tecnología de las plumas.

Revolucionó el mundo de la cultura de la escritura por el uso fácil y el diseño sin fugas. Se podía viajar a cualquier parte con esta innovadora pluma. La versión más pequeña, el diseño Baby, era un compañero popular para el cuaderno, ya que cabía en cualquier bolsillo. La nueva Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby Edición Especial recupera varios de los artículos de escritura más pequeños de esa época, con un diseño evolucionado y tecnología contemporánea de cartuchos.

La Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby Edición Especial aúna un diseño histórico y una elaboración con altos estándares en artículos de solo 10 cm de largo. La forma fina y elegante está inspirada en la silueta Rouge et Noir clásica. Esta nueva interpretación evoca las caperuzas rojas de los capuchones de los primeros artículos de escritura Montblanc Rouge et Noir: se corona con un emblema Montblanc en color marfil, rodeado por resina preciosa en rojo. La colección está disponible en laca negra con detalles platinados y en laca de color marfil con detalles con revestimiento de oro distintivo.

Las plumas Baby se lanzaron cuando no existían ni los bolígrafos ni los rollerballs. Por lo tanto, estas plumas Baby eran la mejor opción para llevar un artículo de escritura que acompañara a un cuaderno o para guardar en un bolso pequeño, en lugar de conformarse con un simple lápiz. La Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby Edición Especial, pequeña pero llamativa, tiene un aspecto minimalista sin clip que causa una gran impresión. La colección presenta un plumín tradicional en oro macizo Au 585, adornado con el emblemático número «4810», la altitud del Mont Blanc, junto con un dibujo grabado del pico, inspirado en uno de los primeros logotipos Montblanc. La colección se completa con el bolígrafo y el rollerball.