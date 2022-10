Un escaparate en la naturaleza, así es la mansión de 6,5 millones de dólares de Kendall Jenner

Kendall Jenner es la supermodelo mejor pagada del momento. La artista de 26 años es una de las mayores influencers a nivel mundial, con casi 360 millones de seguidores en Instagram, y se ha convertido en embajadora de diferentes marcas que se relacionan con el mundo del lujo.

La hija de Caitlyn y Kris Jenner saltó a la fama en 2007 gracias a sus apariciones en el reality show Las Kardashians (Keeping up with the Kardashians). No obstante, la joven empresaria está familiarizada prácticamente desde su nacimiento con los paparazzis y las cámaras, ya que proviene de una familia a la que los focos no paran de alumbrar.

Jenner ha sabido aprovechar el impulso para crear su propio camino dentro de las celebridades, haciéndose un espacio en el mundo de la moda. Las firmas de alta costura se la rifan, ya ha desfilado para las principales marcas: Marc Jacobs, Chanel, Givenchy, Tommy Hilfiger, Fendi o Calvin Klein son solo algunas de las que ha representado.

Y, claro, estas colaboraciones con grandes compañías durante casi 15 años de carrera han conseguido ampliar la fortuna de la empresaria hasta tal punto que hay pocos caprichos que se le puedan escapar.

Así es la millonaria casa de Kendall Jenner

Uno de los principales deseos de toda celebridad es una casa a la altura de su figura. Kendall compró por 6,5 millones de dólares una propiedad en Los Ángeles a los actores Emily Blunt y John Krasinski, para luego añadir su sello personal a cada estancia de su vivienda.

La casa tiene mucho carácter, con un diseño en “U” y amplias cristaleras para aprovechar al máximo la luz natural. A este curiosa disposición se añade un gran patio ajardinado y varios espacios chill-out a los que pone el toque de gracia una elegante piscina exterior.

Suite principal de la casa. FOTO: SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

La joven, una vez completada la compra, reformó por completo la mansión, ayudada por los diseñadores Kathleen y Tommy Clements, así como Waldo Fernández, creando una decoración más natural con tonos cálidos, acabados en madera y texturas orgánicas para que el edificio bebiera de la naturaleza de la que se rodea.

“Cuando entré en este lugar, me atrajo de inmediato el ambiente pacífico y español de una casa de campo. Mi vida implica mucho caos, viajes y mucha energía, así que quería un hogar que se sintiera sereno, un lugar donde simplemente pudiera relajarme”, explicó Jenner a una revista sobre la adquisición de la mansión.

Terraza superior de la casa. FOTO: SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

En cuanto a los interiores, la modelo estadounidense ha hecho realidad todos sus sueños. La casa cuenta con un salón de belleza y ha eliminado el antiguo cine del matrimonio para construir un estudio de arte. A estas reformas se añade la creación de espacios más acordes a su vida, la mansión se ha quedado con dos dormitorios amplios y tres cuartos de baño.

La suite principal, en la segunda planta, se ha ampliado para albergar una gran chimenea y unos ventanales que den unas privilegiadas vistas al jardín. Tanto este espacio como el resto de la casa tienen un estilo coherente, con tonos neutros que contrastan con muebles turquesa y detalles en bronce y madera.

Fachada del edificio. FOTO: SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

No sabemos cuánto tiempo planea tener esta fastuosa mansión en Hollywood, lo que sí es evidente es que si decide venderla es más que probable que esta casa se revalorice, no solo por el paso de los años, sino por haber sido propiedad de una celebridad de su talla.