Ser una celebridad con 4 años, la lujosa vida de la hija de Kylie Jenner

Kylie Jenner es con solo 24 años una de las mujeres más influyentes del mundo, por eso no es extraño que su hija Stormi Webster también haya despuntado pronto y que con 4 años ya sea considerada toda una celebridad.

La pequeña del clan Kardashian se ha esforzado en agasajar a su primogénita con todos los caprichos y es que, a pesar de su corta edad, la niña está habituada a viajar en jet privado, pasear en yate, vestir con ropa de los mejores diseñadores y disfrutar de fiestas temáticas de lo más extravagantes en su honor.

El cumpleaños de Stormi se ha convertido en un acontecimiento al que las celebrities de moda también quieren asistir. Por su segundo cumpleaños, los padres crearon un parque temático llamado ‘El mundo de Stormi’ en el que, además de disfrutar de los personajes favoritos de la pequeña, los asistentes pasearon por atracciones y juegos en los que la imagen de la niña era el atractivo principal, con grandes cabezas de Stormi en cada esquina y merchandising para que nadie olvidase la fiesta del año.

Máquina de regalos de Stormi World. FOTO: Instagram Kylie Jenner

Y la pregunta que los invitados se tienen que hacer cada año es qué regalar a una niña que lo tiene absolutamente todo. La hija mayor de Kylie Jenner y Travis Scott cuenta con una impresionante colección de coches de lujo en miniatura, en la que destaca un automóvil diseñado por Fendi tan exclusivo que solo se vende por encargo.

Pero no todo es automoción, la pequeña es tendencia por diversos motivos. De hecho, su cuenta no oficial de Instagram ya acumula más de 425.000 seguidores que esperan impacientes las novedades sobre su lujosa vida. Unas actualizaciones que pueden ser desde su nuevo bolso de más de 20.000 dólares, el estreno de un anillo de diamantes a juego con el de su madre o el look de moda para su primer día de colegio, con una mochila de Hèrmes valorada en más de 10.000 euros.

Stormi junto a uno de sus minicoches. FOTO: Instagram Kylie Jenner

Y aunque la pequeña no se maquilla, ya tiene una colección de cosméticos con su nombre dentro de la marca de su madre. Una excentricidad más que concuerda con la vida de caprichos construida a su medida y que ahora tendrá que compartir con su hermano pequeño, que ya ha protagonizado su primera polémica tras su cambio de nombre de Wolf a Jacques.