El Mad Cool se queda

Mad Cool, el macrofestival de rock más multitudinario del país, no abandonará la capital. Así lo aseguran a LA RAZÓN fuentes municipales, después de las conversaciones mantenidas en la última semana con los promotores de la cita musical. «El festival ha comunicado su deseo de continuar celebrándose en Madrid, a falta de concretar una ubicación diferente a Valdebebas», explican desde el Área de Cultura, Turismo y Deportes que lidera Andrea Levy.

De esta forma, el Ayuntamiento «mantiene su apoyo al festival, como ha defendido en las últimas semanas a raíz de las informaciones que se iban conociendo sobre la posibilidad de que se fuera» de la ciudad. Un deseo por ambas partes que ya manifestó Andrea Levy en la última comisión de Cultura. En aquella ocasión, la concejala aseguró que el Mad Cool no iba a tener lugar en el complejo de Ifema. «Este Ayuntamiento está comprometido contra la contaminación acústica. Es cierto que el emplazamiento de Valdebebas cuenta con grandes dificultades. Los vecinos han presentado diversas quejas, lo que obliga al festival a cambiar su emplazamiento. El Área de Urbanismo está buscando distintos lugares, porque no queremos que el festival abandone Madrid», aseguró entonces. A estos problemas hay que añadir las obras de ampliación de Ifema que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses.

El apoyo al festival, afirmaron ayer desde el Ayuntamiento, queda demostrado por el lado económico: 1.000.000 de euros a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, «la mayor aportación municipal a una empresa cultural privada». En este sentido, la propia Levy afirmó en comisión que la intención del Gobierno municipal era la de mantener el festival sin «esquilmar» las arcas municipales.

A esta cantidad habría que sumar además la cesión del terreno, aún por delimitarse, y cuyas «condiciones las marcaría» el Área de Urbanismo.

La semana pasada, el Mad Cool cerró su cartel definitivo para la edición de este año, que se celebrará por última vez en Valdebebas del 8 al 11 de julio. Mumford & Sons y Royal Blood fueron las últimas novedades anunciadas, dentro de un plantel que incluirá a bandas como The Killers, Kings of Leon, Pixies, Placebo y Twenty One Pilots, así como a artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, Jamie Cullum o Paul Weller. El pasado año, más de 185.000 personas acudieron durante los cuatro días que abarcó la cita.