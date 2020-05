El Mad Cool Festival, aplazado definitivamente a 2021

Ifema faltará a su gran cita musical de los dos últimos años. El Mad Cool, el festival más multitudinario de la Península, y que en principio se iba a celebrar del 8 al 11 de julio en Valdebebas, “no se va a poder realizar en las fechas previstas”, según confirmó este martes la organización en comunicado. Artistas como The Killers, Taylor Swift, Pixies o Twenty-One Pilots tendrán que esperar para otra ocasión.

Se da la circunstancia de que, en los últimos meses, la continuidad del Mad Cool en la ciudad de Madrid estuvo en el aire, debido a la falta de entendimiento con el Ayuntamiento a la hora de seguir celebrando el evento en el recinto de Ifema. Con todo, y tal como adelantó LA RAZÓN a principios de marzo, la organización del festival anunció al Ayuntamiento su intención de continuar en la capital, si bien en otro emplazamiento que aún está por determinar.

La incertidumbre a escala mundial que se vive durante estas semanas ha hecho imposible la confirmación de los artistas, la mayoría de ellos de renombre internacional. “Si hace unos días os dijimos que las posibilidades de celebrar Mad Cool eran muy reducidas, hoy os tenemos que decir, con mucha sinceridad, que el festival no se va a poder realizar en las fechas previstas. Ahora mismo estamos a la espera de que el Gobierno decrete la causa de fuerza mayor para poder resolver todo de manera correcta”, explica el festival. Y añade: “Desafortunadamente, no podemos tomar ninguna decisión de forma unilateral, puesto que son cientos los contratos de artistas, proveedores, patrocinadores, freelances, etc, que necesitan este tipo de resolución gubernamental, tal y como se ha implantado en la mayoría de países de Europa”. De ahí que la alternativa “más real y factible” haya sido el aplazar el festibal a 2021, “con las mismas fechas”.

El mismo cartel

¿Continuarán los mismos artistas en ese hipotético cartel de 2021? La organización asegura que tienen "un feedback muy positivo por parte de la gran mayoría de los artistas que componían nuestro line-up”. Todos los artistas anunciados para 2020 que se puedan “reagendar” para 2021 formarán parte de un cartel al que se sumarán “nuevos nombres”. “Regresaremos el año que viene con una nueva gran edición que esperamos supere vuestras expectativas”, remarca la organización.

La organización también aclara una de las mayores preocupaciones que tienen todos aquellos que habían adquirido su entrada para este verano: el importe de las entradas. En principio, no tienen por qué preocuparse: “En cuanto las autoridades competentes” indiquen las decisiones finales sobre este tipo de eventos, se comunicarán “todos los detalles para iniciar el proceso”, así como las alternativas para aquellos que quieran mantener las entradas, puesto que serán válidas para la próxima edición". “Quien quiera el reembolso del importe de la entrada obtendrá su devolución”, concluyen.