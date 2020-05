Gabilondo propone a la Asamblea de Madrid propiciar un acuerdo de reconstrucción

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha escrito a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para propiciar un acuerdo de reconstrucción, según ha anunciado el propio Gabilondo.

El portavoz socialista vuelve a la carga con la propuesta de un pacto de reconstrucción y recuperación al que ya instó el pasado 23 de abril. Así, nuevamente propone que se llegue a este acuerdo por que “estamos en una situación difícil, una situación de emergencia en muchos ámbitos, desde luego el sanitario, económico, laboral, social y tenemos que abordarlo conjuntamente, todos juntos podremos hacerlo".

A continuación ha enumerado lo que considera que es prioritario en ámbito social y económico, “desde luego las políticas públicas, la atención a los más vulnerables, la atención a la situación de desempleo, la atención a las necesidades de reconversión industrial, necesidades de impulsar todo lo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa, el comercio y los autónomos”.

Ha reiterado hacer también extensivo su petición de consenso a la “vinculación con los agentes sociales para lograrlo”. Igualmente ha reclamado la participación de los “municipios, que son decisivos para lograr un pacto local”. A parte del aspecto local, Gabilondo se ha referido también a trabajar en el ámbito europeo “buscando las oportunidades que allí se nos ofrecen”.

Finalmente ha querido remarcar la necesidad de que “es importante que se haga, que se haga con las modificaciones presupuestarias que sean necesarias, que se haga en la estrategia compartida y modificaciones legales para que sea posible”.

Gabilondo concluye con una petición directa a la la presidenta regional “para que promueva este acuerdo, para que impulse este acuerdo imprescindible en la Comunidad de Madrid”.

El portavoz socialista hace esta petición de colaboración tras las críticas que hizo el pasado lunes en TVE ante la gestión que la presidenta de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo. Gabilondo se sumó a las críticas y burlas surgidas por unas fotos en un periódico al que Díaz Ayuso concedió una entrevista.

En esa intervención en la televisión pública, Gabilondo dijo que la Comunidad podría podría pasar a la fase 1 del desconfinamiento cuando haya medios y no por poner “cara de penitente dolor”, en clara referencia a las fotografías mencionadas. En cuanto a las críticas a la gestión sanitaria, se sumó a la controvertida decisión del Gobierno en los criterios para negar el cambio a fase 1 y pidió más medios en Atención Primaria y Salud Pública, porque no se trata de “consultar a los astros o poner cara de penitente dolor”, sino que depende de lo que trabajen en la administración. ”No sólo está en la cara que ponemos, si no en las cosas que decimos y se hacen. Creo que tenemos que hacerlo mejor, tiene que hacerlo mejor el Gobierno de la Comunidad y tiene que hacerlo mejor la presidenta", dijo según recoge Europa Press.

Esta petición “de guante blanco” contrasta con las palabras pronunciadas ayer por la secretaria de Organización del PSOE-M, Carmen Barahona, que pidió a la presidenta de la Comunidad que saliese de “su madriguera de lujo” y se aparte de las “actuaciones teatrales” para centrarse en gobernar y liderar un pacto por la reconstrucción social y económica por el coronavirus.