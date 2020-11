Aguado abre la vía para negociar los presupuestos de Madrid con el PSOE al margen de Ayuso

Primero el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, tendió la mano al PSOE al ser preguntado sobre una posible negociación de los presupuestos con los socialistas en una entrevista en TVE, y luego el portavoz de la formación naranja, César Zafra, insistió en la conveniencia de recorrer ese camino para sacar adelante las cuentas del próximo año.

“Un acuerdo PP, Cs y PSOE para los presupuestos representaría a una amplia mayoría de los madrileños”, dijo el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, César Zafra, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces en la que ha invitado a los partidos a alcanzar un consenso reforzado para los presupuestos regionales de 2021.

“En momentos excepcionales hay que tomar decisiones excepcionales, y poder llegar a un acuerdo entre Ciudadanos, PP y PSOE, que representamos a 7 de cada 10 madrileños, sería la mejor noticia que podríamos tener”. Es más, cree que se debería “repetir el modelo de concordia que se ha generado en la Comisión de Reconstrucción, donde los partidos han conseguido ponerse de acuerdo en medidas muy distintas que de otra manera no habría sido posible”. El acuerdo, no excluiría a nadie, según los naranjas.

Pero Gabilondo no recogió el guante que le tendió Cs e ignoró la propuesta al asegurar que el consejero de Hacienda, Javier Fenández Lasquetty, “prefiere acordar un presupuesto con VOX”. “Trabajar en los Presupuestos se hace en espacios institucionales, no se anuncia en los medios de comunicación. No tenemos ninguna noticia de que el Gobierno le haya encargado o delegado, por mucho que sea el portavoz, la función de negociar el presupuesto", dijo refiriéndose a Aguado. “Creíamos que era el señor Lasquetty quien, como consejero de Hacienda, estaba haciendo esto. Vemos que hay un mantenimiento del bloque de investidura y ahí es difícil nuestro espacio y queremos saber a qué se atiene la señora presidenta respecto a estas visiones”.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, aseguró que no se ha sentado aún a negociar con el consejero de Hacienda aunque “él sabe lo que quiero”. Sus peticiones se basan en “dedicar recursos a Sanidad, Educación, Dependencia y a la emergencia social, así como en reducir el gasto político” y pidió que también las firmara Aguado.