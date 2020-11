¿Puedo salir de Madrid este fin de semana? Estas son las restricciones durante el puente de La Almudena

El próximo lunes 9 de noviembre la ciudad de Madrid honra a su patrona, la Virgen de la Almudena, día que será festivo en la capital. En cualquiera de los años anteriores era una fecha perfecta para irse de escapada durante el puente. Sin embargo, este año será bien diferente debido a la crisis del coronavirus. Al igual que en el puente de Todos los Santos, Madrid se cerrará durante el puente de La Almudena.

Así lo decretó el gobierno de la Comunidad de Madrid. La capital solo se cierra durante estos dos puentes y no entre semana porque, recordemos, en Madrid se aplica un confinamiento en determinadas zonas básicas de salud que tengan una incidencia alta de positivos.

¿Puedo salir de la Comunidad de Madrid durante el puente de La Almudena?

No. Se aplicará un confinamiento perimetral en toda la comunidad desde las 00:00 horas de este viernes hasta las 00:00 horas del próximo martes 10 de noviembre con el fin de contener los contagios que podrían incrementarse con motivo de la movilidad durante el puente. Solo se podrá salir de Madrid salvo que exista una justificación para realizar dicho desplazamiento.

¿Y si me marcho este jueves y vuelvo el miércoles?

Sí se podrá salir de Madrid en este caso, siempre que en el lugar de destino no se aplique un confinamiento perimetral y no viva dentro de una de las 35 zonas básicas de salud de la capital en las que se restringe la movilidad.

¿Puedo moverme dentro de la Comunidad de Madrid durante el puente?

Sí. La movilidad dentro de la región no está restringida, salvo en las zonas básicas de salud. En estas 35 zonas no se podrá ni entrar ni salir durante el puente de La Almudena. Sí que se podrán atravesar estas zonas cuando no sean ni el lugar de origen ni el lugar de destino.

¿Hay toque de queda?

Sí, el toque de queda continúa vigente en Madrid durante el puente de La Almudena. Se mantiene la prohibición de permanecer en la vía pública entre las 00:00 horas y las 06:00 horas.

¿A qué hora cierran los bares, restaurantes y comercios en Madrid?

Los comercios de hostelería y restauración no podrán admitir clientes a partir de las 23:00 horas, tendrán que cerrar como máximo a las 00:00 horas y no podrán abrir antes de las 06:00 horas. En el caso de los establecimientos comerciales, minoristas y de prestación de servicios profesionales, así como los mercadillos al aire libre, no podrán iniciar la actividad antes de las 06:00 horas y deberán cerrar a las 22:00 horas.

¿Cuál es el número máximo permitido para las reuniones sociales durante La Almudena?

Las reuniones siguen limitadas a un máximo de seis personas para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social.