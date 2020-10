La Comunidad de Madrid solo cerrara en los puentes de Todos los Santos y La Almudena

La Comunidad de Madrid seguirá abierta. Al menos entre semana. Así lo ha comunicado el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. Las “fronteras” de la comunidad autónoma estarán cerradas sólo durante los puentes de Todos los Santos y La Almudena. No el resto de la semana.

Se mantiene así lo dicho por el Ejecutivo de la Puerta del Sol de cerrar sólo lo imprescindible. Isabel Díaz Ayuso ya avanzó esta mañana que "siempre hemos optado por la libertad, somos conscientes de que esto no entiende de fronteras, pero no se trata de abrir y cerrar, abrir y cerrar, sino de mantener en el término medio toda la actividad para que no tengamos efectos adversos sobre el sector privado”, ha dicho. “Si se cierra, que sea por un criterio sanitario. Yo no lo he encontrado”, ha apostillado.

Durante una declaración en un acto de homenaje a los docentes, la presidenta Ayuso ha asegurado que “esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el Puente (de todos los Santos) pero solo por los días imprescindibles y hacer lo mismo, de esta manera, en el siguiente (Puente de la Almudena, del 7 al 9 de noviembre)”. Ayuso ha expresado su deseo de “que se nos escuche para tomar medidas quirúrgicas intermedias” al encontrarnos en “días imprescindibles para desplazamientos masivos”.

La presidenta madrileña ha sostenido que el país y Madrid necesitan en estos días de “normas flexibles”. Por ello ha lanzado un ruego al presidente Pedro Sánchez: “Pido de nuevo diálogo para que con estas órdenes podamos flexibilizar las aperturas y cierres de las comunidades autónomas porque la pandemia va a estar mucho tiempo entre nosotros y habría días que hay que cerrar uno, dos o no hacerlo”. Ha insistido al tiempo en “trasladar ese mensaje de unión y colaboración y decir que la foto de ayer es muy importante y sirvió. También apelar a la responsabilidad de todos, especialmente de los que vayan a estar en reuniones familiares o en fiestas. No son momentos para ello”.