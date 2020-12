Éxodo hacia las casas rurales de Madrid en el inicio del cierre perimetral de 10 días

Hoy es el primero de los diez días en los que la Comunidad de Madrid permanecerá cerrada perimetralmente. Del 4 al 14 de diciembre. Fue ésta la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para tratar de seguir reduciendo la tasa de contagios en la región y evitar una salida y entrada masivas de personas con motivo del puente de la Constitución. En la Consejería de Sanidad trabajan con la esperanza de que este cierre perimetral permita llegar a Madrid en una buena situación epidemiológica a la Navidad. Los datos insisten en la tendencia positiva aunque todas las alertas son pocas.

De hecho, ayer se constató un importante descenso en el número de fallecidos registrados esta semana a consecuencia del coronavirus. Desde el 27 de noviembre al 3 de diciembre han fallecido por covid 123 personas. Son 58 personas menos que en los siete días anteriores cuando perdieron la vida 181 personas. De hecho, ésta –de viernes a jueves– ha sido la semana con menos fallecidos desde la que transcurrió entre el 21 y el 28 de agosto, cuando fallecieron 79 personas, ya que la semana posterior –entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre–, los fallecidos fueron 124. A estas cifras se suma otra especialmente relevante para saber por qué fase de la segunda ola transita Madrid: con una incidencia acumulada de 225 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas se encuentra entre las regiones con menor volumen de contagios.

En este escenario, los madrileños no podemos abandonar la comunidad, salvo por causa justificada. Eso, sin embargo, no quiere decir que nos vayamos a quedar en casa. Ni mucho menos. Al margen de aquellos que aprovechen para hacer compras o para acudir a una cita de la intensa agenda cultural de la región, muchas familias han optado, con motivo de este puente, por marcharse de las ciudades. Poner rumbo al campo, es verdad que no muy lejos, siempre dentro del perímetro autonómico, pero en búsqueda de un contacto cercano con la naturaleza. Una decisión que también podría tener que ver con las recomendaciones lanzadas desde las administraciones públicas –especialmente después de lo sucedido la semana pasada– de cara a evitar las aglomeraciones que se producen en el centro de grandes núcleos urbanos como la capital. Así las cosas, las casas rurales de Madrid no colgarán el cartel del 100%, pero se quedarán cerca, lo que sitúa este puente como uno de los más fructíferos en tiempos covid. De hecho el 78% de los establecimientos estarán completos, si tenemos presentes los datos del portal EscapadaRural.com.

Se trata de un extraordinario dato en mitad de un contexto muy negativo para el conjunto de la industria hotelera. También sale bien parada la Comunidad de Madrid en la comparativa con el resto de las regiones del país en lo que concierne a la ocupación de las casas rurales en este puente. Madrid vuelve a registrar los mejores datos de reservas de turismo rural tal y como ya ocurrió durante el Puente de la Almudena del mes pasado. Según la responsable de comunicación de https://www.clubrural.com, Aroa Salazar, «el cierre perimetral» de la región ha hecho que la mayoría de las casas rurales madrileñas hayan colgado el cartel de completo para estas fechas». De hecho, Madrid acapara más del 50% de reservas del total en España. Hace un año, apenas registró el 6,32% de las reservas totales en el país. Fue en 2019 la sexta opción en estas fechas. Se sitúo, por tanto, por detrás de Castilla y León (23,25%), Andalucía (17,71%), Castilla La Mancha (11,21%), Cataluña (11,11%) y Aragón (7,82%).

De hecho, hay otro dato que insiste en que, como consecuencia del cierre perimetral y de la buena situación epidemiológica que actualmente tiene nuestra comunidad, el turismo rural en este tramo final de 2020 está liderado en España de forma abrumadora por Madrid. No en vano, mientras que en 2019 los pueblos favoritos para pasar el puente de diciembre fueron Aljar (Huelva), Jaca (Huesca), Alpujarra de la Sierra (Granada), Cazorla (Jaén) o Cangas de Onís (Asturias), este año los diecisiete primeros pertenecen a la Comunidad de Madrid. Entre ellos destacan municipios como Alameda del Valle, Gascones, Mataelpino, El Berreuco, Robledo de Chavela, Alpedrete, Rascafría y Aldea del Fresno.

Esta realidad hace que el optimismo se traslade a lo que pueda suceder en las próximas vacaciones navideñas. De hecho, muchos establecimientos rurales de la región están notando desde hace semanas un incremento notable de las reservas por parte de familias que han optado por celebrar las fiestas allí, siempre desde el respeto a las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias especialmente en lo que afecta al número máximo de personas que pueden participar en una reunión. Y es que a pocas semanas de comenzar las fiestas navideñas «un considerable número de casas rurales ya está al 100% de capacidad para Nochebuena y Fin de Año, especialmente en las zonas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid», señala Salazar.