Pistoletazo de salida a los esquiadores en Navacerrada

Ha sido comenzar el año, con el temporal de nieve a la vista en la Comunidad... y tener ganas de esquí. Justo al iniciar el año y sin esperar un día más de 2021, el Puerto de Navacerrada ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de esquí. Se adelantará un año más al resto de estaciones preferidas de los madrileños, que de momento no han anunciado su fecha de apertura.

Las nevadas caídas estos días permite a la estación de esquí situada sobre el Puerto de Navacerrada, hacer una apertura que de momento se hará con las pistas de la parte baja. Es decir, Escaparate y Telégrafo para los esquiadores principiantes y de nivel medio, así como la que según asegura los propios responsables del centro invernal, la que es la mejor pista roja del Sistema Central para los esquiadores más intrépidos: la pista del Bosque.

La Estación ha establecido unas normas Covid, que son de obligado cumplimiento. Así, es obligatorio el uso de mascarilla, guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros, y el uso obligatorio cofia desechable, para proteger el contacto con el interior de los cascos, garantizando así la correcta higiene individual.; hay dispensadores de gel hidroalcohólico a disposición de los clientes, se desinfectarán frecuentemente superficies y material de alquiler; y está prohibido fumar en toda la Estación.

Este día 1 de enero es festivo, así que el horario de apertura será una hora más tarde. A las 10h de la mañana se pondrán en marcha los remontes.

Respecto a los aparcamientos. La propia estación ha querido hacer esta aclaración: “Cierto es que en la actualidad tanto la Comunidad de Madrid como la Comunidad de Castilla y León están cerradas. El aparcamiento está situado en Castilla y León pero el primer tránsito peatonal una vez en el Puerto para llegar, por ejemplo, al Camino Schmidt, los restaurantes, etc., están situados en la Comunidad de Madrid, lo que hace que esto sea un sinsentido total y que no entendamos por qué no permiten a los madrileños utilizar el parking, y no se controla a los segovianos la entrada en la Comunidad de Madrid”, afirman en su página web www. puertonavacerrada.com.