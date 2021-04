Las tres veces que Monasterio sí ha condenado las amenazas a Pablo Iglesias en el debate de la SER

La gran polémica de la campaña estalló al sexto día. Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha abandonado esta mañana el debate electoral de la Cadena Ser. Ha justificado su marcha en el hecho de que la candidata de Vox haya dudado de las amenazas recibidas por él mismo, después de que ayer se conociera la información difundida por el Gobierno de que tanto el candidato de Podemos, como el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil hayan sido destinatarios de sendas cartas con balas en su interior.

Lo cierto es que Rocío Monasterio, cabeza de cartel de Vox a las elecciones regionales del 4 de mayo, ha condenado, al menos, hasta en tres ocasiones estas amenazas sufridas por parte del líder de Unidas Podemos: “Digo lo que he dicho antes, condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este Gobierno”, ha asegurado Monasterio en su primero intervención sobre este punto, con Iglesias aún presente en el estudio de la emisora.

Después de que Iglesias abandonara el debate, Monasterio ha insistido en la condena: “No sé si están sordos o no han escuchado. He dicho que nosotros condenamos todo tipo de violencia. Yo recuerdo al señor Iglesias en las tabernas en las que se justificaba la bala y el disparo en la nuca y los que había el otro día en Vallecas gritaban ‘Gora ETA’. Yo he dicho aquí que condeno todo tipo de violencia y me gustaría que ustedes condenaran lo que nos pasó el otro día en Vallecas. Y lo que digo es que, por desgracia, en España ya nadie se cree a este Gobierno, en general, los españoles ya no se lo creen”.

Cerca del final del debate, la candidata de Vox ha vuelto a ser interpelada por esta misma cuestión y ha condenado por tercera vez todo tipo de violencia. Lo ha hecho en respuesta a Gabilondo, que aseguraba que lo primero que tenía que haber hecho en el debate es “mostrarle afecto y reconocimiento” al candidato de Podemos. Monasterio ha vuelto a la posición que previamente había fijado: “Se condena la violencia que es lo que he hecho yo, afecto al señor Pablo Iglesias yo no le puedo mostrar. Condenar la violencia; sí, condenar la violencia, sí”.