Cinco intoxicados en un incendio de una vivienda en Puente de Vallecas

Cinco personas han tenido que ser atendidas en la madrugada de este martes tras haber inhalado el humo de un incendio declarado en una vivienda ubicada en la calle Lago San Martín de Madrid. Según ha informado Emergencias Madrid en la red social X, efectivos de los bomberos se han desplazado hasta el incendio, ubicado en la segunda planta de un edificio, y han logrado extinguirlo a pesar de que había abundante combustible y carga de fuego.

Los bomberos han evitado que el fuego se expandiera a otras viviendas, aunque la afectada ha quedado completamente dañada y también se han quemado algunos bienes que se encontraban en la terraza del piso inferior. Entre los cinco afectados por la inhalación de humo se encuentran una madre y su hijo y dos mujeres de edad avanzada, que han requerido la asistencia del Samur.